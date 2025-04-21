Личка: «Мюллер, пожалуйста, переходи в „Динамо“»

Главный тренер «Динамо» обратился к легенде «Баварии» , пригласив его присоединиться к команде «бело-голубых».

Желько Бувач долго работал в «Майнце», «Боруссии» Дортмунд — значит, у него может быть хорошая связь с Мюллером. Почему бы и нет? Это большой игрок с хорошими человеческими качествами. Томас, пожалуйста, переходи в «Динамо».