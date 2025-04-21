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Личка: «Мюллер, пожалуйста, переходи в „Динамо“»

вчера, 12:41

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка обратился к легенде «Баварии» Томасу Мюллеру, пригласив его присоединиться к команде «бело-голубых».

Желько Бувач долго работал в «Майнце», «Боруссии» Дортмунд — значит, у него может быть хорошая связь с Мюллером. Почему бы и нет? Это большой игрок с хорошими человеческими качествами. Томас, пожалуйста, переходи в «Динамо».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:11
В нашем чемпионате еще поиграл бы года два.
112910415
112910415
вчера в 14:01
веселый парень
зачем ему футбол ?
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:13, ред.
А может Личке свалить из Динамо?!
Capral
Capral ответ ppx8tnj6q4e7 (раскрыть)
вчера в 13:12
А Тренеры Легендарного ДИНАМО и не делали таких заявлений. Их делают, вот эти- мужланы необразованные, с двухэтажным матом на ПК!!!
От себя добавлю, что чех врет про хорошие человеческие качества Мюллера!!! Правильно говорят болельщики Баварии:" Там где Мюллер- там революция, где революция- там Мюллер"!
В прошлом сезоне, у Тухеля незаладилась работа в Баварии, и сразу образовались два лагеря, тех кто "ЗА" и тех кто "против". Мюллер, тут же принял позицию "против"! И это при том, что сам Тухель, лично проводил с Мюллером душеспасительные беседы!!!
А сейчас, когда Компани решил избавиться от Мюллера, этот штрейкбрехер ходит по всем каналам и жалуется на свою жизнь!!! А тут еще и Маттеус вступился за него...
ppx8tnj6q4e7
ppx8tnj6q4e7
вчера в 12:55
Тренеру легендарного Динамо не стоило бы делать такие заявления, даже в шутку
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:44
Какой-то клоунский поступок
Гость
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