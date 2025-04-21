Личка: «Мюллер, пожалуйста, переходи в „Динамо“»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка обратился к легенде «Баварии» Томасу Мюллеру, пригласив его присоединиться к команде «бело-голубых».
Желько Бувач долго работал в «Майнце», «Боруссии» Дортмунд — значит, у него может быть хорошая связь с Мюллером. Почему бы и нет? Это большой игрок с хорошими человеческими качествами. Томас, пожалуйста, переходи в «Динамо».
зачем ему футбол ?
зачем ему футбол ?
От себя добавлю, что чех врет про хорошие человеческие качества Мюллера!!! Правильно говорят болельщики Баварии:" Там где Мюллер- там революция, где революция- там Мюллер"!
В прошлом сезоне, у Тухеля незаладилась работа в Баварии, и сразу образовались два лагеря, тех кто "ЗА" и тех кто "против". Мюллер, тут же принял позицию "против"! И это при том, что сам Тухель, лично проводил с Мюллером душеспасительные беседы!!!
А сейчас, когда Компани решил избавиться от Мюллера, этот штрейкбрехер ходит по всем каналам и жалуется на свою жизнь!!! А тут еще и Маттеус вступился за него...
От себя добавлю, что чех врет про хорошие человеческие качества Мюллера!!! Правильно говорят болельщики Баварии:" Там где Мюллер- там революция, где революция- там Мюллер"!
В прошлом сезоне, у Тухеля незаладилась работа в Баварии, и сразу образовались два лагеря, тех кто "ЗА" и тех кто "против". Мюллер, тут же принял позицию "против"! И это при том, что сам Тухель, лично проводил с Мюллером душеспасительные беседы!!!
А сейчас, когда Компани решил избавиться от Мюллера, этот штрейкбрехер ходит по всем каналам и жалуется на свою жизнь!!! А тут еще и Маттеус вступился за него...