«Химки» опубликовали свою таблицу посещаемости РПЛ

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вчера, 21:48

«Химки» подготовили таблицу, в которой указана доля жителей городов, посещающих домашние игры местных команд.

В расчете для команды «Акрон», играющей в Самаре, использованы данные населения Тольятти. Население Москвы было поделено на четыре части, так как в высшем дивизионе выступают четыре столичных клуба.

По итогам анализа «Химки» заняли четвертую позицию в рейтинге с посещаемостью матчей в 0,94% от числа жителей города.

Отметим, что по показателю абсолютной посещаемости «красно-черные» занимают последнее место – на их матчи в среднем приходят 2648 зрителей.