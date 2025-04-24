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«Химки» опубликовали свою таблицу посещаемости РПЛ

вчера, 21:48

«Химки» подготовили таблицу, в которой указана доля жителей городов, посещающих домашние игры местных команд.

В расчете для команды «Акрон», играющей в Самаре, использованы данные населения Тольятти. Население Москвы было поделено на четыре части, так как в высшем дивизионе выступают четыре столичных клуба.

По итогам анализа «Химки» заняли четвертую позицию в рейтинге с посещаемостью матчей в 0,94% от числа жителей города.

Отметим, что по показателю абсолютной посещаемости «красно-черные» занимают последнее место – на их матчи в среднем приходят 2648 зрителей.

«Химки» опубликовали свою таблицу посещаемости РПЛ

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:00
Черданцев заплакал и завернулся в шарф Химок ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:21
Жорик "пустил волну" на счёт посещаемости . Химки решили хоть с "этого бока" подстраховаться. Что вроде как здесь у них более или менее всё в "норме".
Гость
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