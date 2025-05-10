«Оренбург» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ

«Оренбург» и «Химки» сыграли вничью в матче 28-го тура РПЛ (1:1).
На 52-й минуте южноуральская команда открыла счёт — голом отличился Казымджан Караташ. Подмосковный клуб отыгрался на 79-й усилиями Александра Руденко.
«Оренбург» занимает 15-е место в чемпионате России (19 очков). «Химки» идут 12-ми (26 баллов).
Сегодняшний матч не исключение.
И пусть игрокам обеих команд не хватало техники, но с большим интересом смотрел игру до самого финального свистка.
Благодарю всех, кто был на поле, за доставленное удовольствие!
Сегодняшний матч не исключение.
И пусть игрокам обеих команд не хватало техники, но с большим интересом смотрел игру до самого финального свистка.
Благодарю всех, кто был на поле, за доставленное удовольствие!