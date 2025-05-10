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«Оренбург» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ

вчера, 16:29
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Оренбург» и «Химки» сыграли вничью в матче 28-го тура РПЛ (1:1).

На 52-й минуте южноуральская команда открыла счёт — голом отличился Казымджан Караташ. Подмосковный клуб отыгрался на 79-й усилиями Александра Руденко.

«Оренбург» занимает 15-е место в чемпионате России (19 очков). «Химки» идут 12-ми (26 баллов).

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Все комментарии
2ndr7fjs9knx
2ndr7fjs9knx
вчера в 18:41
Скучный нудный матч, обе команды достойны пердива.
Сп62
Сп62
вчера в 18:12
Интересно, Слишкович пойдёт с Оренбургом в ФНЛ.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:57
При счете 1:0 ничего не предвещало беды, но "Оренбург" упустил победу. Футбольная интрига в сезоне закончилась.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:11
Химки как выиграли....
Для турнирной таблицы...
Оренбург похоже под платком...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:57
У прямого конкурента нужно было выигрывать. Теперь шансов увисеть практически не осталось...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:49, ред.
Именно Химки кстати могут совсем по нефутбольным причинам помочь сохранить прописку Оренбурга в РПЛ. Хотя бы Факел надо обойти, хотя конечно хотелось бы что команда Слишковича заслуженно сохранила место, но не хватило ему времени, зато сейчас очки набирают исправно, видно что команда то прогрессирует. Просто работа начала слишком поздно давать плоды к сожалению.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:47
А ведь могли и выиграть.
112910415
112910415
вчера в 16:38
Жаль Оренбург, жаль!
rwhw5q4vxu2j
rwhw5q4vxu2j
вчера в 16:36
Важные очки для обеих команд!
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:35, ред.
Всё таки люблю я матчи аутсайдеров в концовке чемпионата смотреть: какие скорости, какой напор, желание забить и выиграть!
Сегодняшний матч не исключение.
И пусть игрокам обеих команд не хватало техники, но с большим интересом смотрел игру до самого финального свистка.
Благодарю всех, кто был на поле, за доставленное удовольствие!
hbbt6tgg5k2d
hbbt6tgg5k2d
вчера в 16:33, ред.
Когда уже из нашего чемпионата уберут всяких -ичей и начнут работать с нашими тренерами? Слишкович полное днище.
Гость
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