В «Черноморце» оценили возможность проведения матчей РПЛ на арене «Фишт»

Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев прокомментировал слухи о том, что «Сочи» отказывается предоставлять новороссийской команде стадион для проведения матчей РПЛ .

«Черноморец» претендует на повышение в классе, однако его стадион не соответствует критериям элитного дивизиона.

Вопрос в стадии решения, в процессе. Все идет пока в соответствии со строгим планом, которого мы придерживаемся. Поэтому как только будут подробности и конкретика, мы все объявим.

Отказа от «Сочи» принимать нас на стадионе не было. Смотрите, футбольный клуб «Сочи» не является собственником стадиона, они — арендаторы. Мы ведем диалог с теми, кто является собственниками стадиона. В том числе разговариваем с «Сочи» в рамках каких-то консультаций.

Это не та окончательная инстанция, которая принимает решение в данном вопросе. Мы, естественно, с огромным уважением относимся к ним. Понимаем, что они являются основными держателями стадиона на текущий момент. Также понимаем, что в рамках совместной работы можем найти решение.