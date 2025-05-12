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В «Черноморце» оценили возможность проведения матчей РПЛ на арене «Фишт»

вчера, 11:55

Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев прокомментировал слухи о том, что «Сочи» отказывается предоставлять новороссийской команде стадион для проведения матчей РПЛ.

«Черноморец» претендует на повышение в классе, однако его стадион не соответствует критериям элитного дивизиона.

Вопрос в стадии решения, в процессе. Все идет пока в соответствии со строгим планом, которого мы придерживаемся. Поэтому как только будут подробности и конкретика, мы все объявим.

Отказа от «Сочи» принимать нас на стадионе не было. Смотрите, футбольный клуб «Сочи» не является собственником стадиона, они — арендаторы. Мы ведем диалог с теми, кто является собственниками стадиона. В том числе разговариваем с «Сочи» в рамках каких-то консультаций.

Это не та окончательная инстанция, которая принимает решение в данном вопросе. Мы, естественно, с огромным уважением относимся к ним. Понимаем, что они являются основными держателями стадиона на текущий момент. Также понимаем, что в рамках совместной работы можем найти решение.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 23:56
Должны вмешаться важные "решалы"! )
X-GadZ
X-GadZ
вчера в 16:08
у Факела вроде ж стадион на 10к +- мест

у Черноморца на 12к, если не ошибаюсь

Факел играл в РПЛ, а у Черноморца с этим проблемы

Не понимаю, поясните
протон
протон
вчера в 14:34
странная логика, когда Химки со 100 зрителями играют нормально в РПЛ, а Черноморец с посещаемостью больше чем у половины РПЛ - нельзя. Потому что стадион старый? Ну и что? Людей привалит? То есть если людей привалит на ФНЛ - нестрашно, а в РПЛ - страшно?))) Или что по ТВ в главной лиге будут играть на страшном старом стадионе? Ну это репутационные риски для лиги конечно, не то, что пустые трибуны в Химках)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:38, ред.
"Вопрос в стадии решения, в процессе. Все идет пока в соответствии со строгим планом, которого мы придерживаемся". - Ну вы уж постарайтесь , а то парни бьются , и будет обидно если , что то сорвётся не по спортивному принципу.
Гость
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