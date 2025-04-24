Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Руководитель стадиона «Фишт» высказался о договоре аренды с «Черноморцем»

вчера, 13:28

Руководитель стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов дал комментарий касательно возможной аренды арены «Черноморцем».

Обращался ли «Черноморец» с просьбой предоставить им стадион «Фишт» для РПЛ? У нас с ними пока договорные обязательства только в качестве резервного стадиона. Не важно, РПЛ это или нет. Лучше по данному вопросу обратиться к «Черноморцу». Это больше их вопрос, а не площадки.

ФК «Сочи» может запретить играть «Черноморцу» на «Фиште»? Не совсем понимаю вопрос. Это их арена.

Клуб не владеет ею, её арендуют? Да. У нас взаимодействие с клубом, стадион предоставляется в рамках договорных отношений. Позвоните им, не знаю, кто какое влияние имеет.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Краснодар» и «Сочи» могут не предоставить «Черноморцу» стадион для РПЛ
Вчера, 10:58
ОфициальноСуперфинал Кубка России пройдёт в «Лужниках» 1 июня
18 апреля
Стадион «Краснодара» сменит название
18 апреля
РФС принял решение провести Суперфинал Кубка России в «Лужниках»
09 апреля
РПЛ показала поле «ВЭБ Арены» перед матчем ЦСКА — «Динамо»
06 апреля Видео
Борис Ротенберг заявил, что в Сочи приняли бы матч между Россией и США
21 марта
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:15
не надо у него спрашивать ... ему не говорят ничего ! )
альсато
альсато ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 15:09
..мне остается только развести руками..п.с....это не только у нас-такая практика во всем мире...ибо..бизнес и законодательство-несовместимы)))
Bad Listener
Bad Listener ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:50, ред.
Знаете что не люблю, не в обиду и не к вам претензии, но вот такие формулировки типа "времена такие" или "в духе времени". Ощущение возникает что типа мы тут совсем и не при делах, а так просто вышло, но по большому счёту на самом деле люди и определяют "какие времена". Значит мы стали безответственные, и времена тут в принципе то совсем и не причём, а причём только люди. Для нас стало типа нормой избегать ответственности и перекладывать её на других. Это печально
альсато
альсато ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:45
я вам больше скажу...у нас везде-ЗИЦ председатели!...времена такие...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:24
Да, у нас как всегда ещё и ответственных не найдёшь
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 