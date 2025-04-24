Руководитель стадиона «Фишт» высказался о договоре аренды с «Черноморцем»

Руководитель стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов дал комментарий касательно возможной аренды арены «Черноморцем».

Обращался ли «Черноморец» с просьбой предоставить им стадион «Фишт» для РПЛ ? У нас с ними пока договорные обязательства только в качестве резервного стадиона. Не важно, РПЛ это или нет. Лучше по данному вопросу обратиться к «Черноморцу». Это больше их вопрос, а не площадки.

ФК «Сочи» может запретить играть «Черноморцу» на «Фиште»? Не совсем понимаю вопрос. Это их арена.

Клуб не владеет ею, её арендуют? Да. У нас взаимодействие с клубом, стадион предоставляется в рамках договорных отношений. Позвоните им, не знаю, кто какое влияние имеет.