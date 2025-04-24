«Краснодар» и «Сочи» могут не предоставить «Черноморцу» стадион для РПЛ

«Краснодар» и «Сочи» на данный момент не выразили готовность предоставить свои стадионы «Черноморцу», если команда выйдет в РПЛ.
Стадион команды из Новороссийска не подходит для проведения матчей Премьер-Лиги. Руководство клуба думает о реконструкции арены, либо строительстве нового сооружения, но это не вопрос ближайшего будущего. Для участия в высшем дивизионе «моряки» должны проводить домашние матчи в своем регионе.
Под критерии РПЛ подходят стадионы «Краснодар» и «Фишт». Если «Черноморец» не решит этот вопрос, то его не допустят к участию в Премьер-Лиге.
Отмечается, что других препятствий у клуба для получения лицензии нет.
Динамо, к примеру, отнюдь не против, чтобы на ВТБ-Арене проводила свои домашки Родина, если пробьётся в РПЛ.
И она это однажды наверное сделает, задача такая у неё есть.
Пока же Родина играет на Сапсан-Арене, то есть и паровозы тоже не против помогать молодому столичному клубу, хотя этот стадион прилично загружен разными локомотивовскими командами и не только..
Почему же южане так суровы к Черноморцу?)
Динамо, к примеру, отнюдь не против, чтобы на ВТБ-Арене проводила свои домашки Родина, если пробьётся в РПЛ.
И она это однажды наверное сделает, задача такая у неё есть.
Пока же Родина играет на Сапсан-Арене, то есть и паровозы тоже не против помогать молодому столичному клубу, хотя этот стадион прилично загружен разными локомотивовскими командами и не только..
Почему же южане так суровы к Черноморцу?)
Игры СКА-Хабаровск в Питере- это конечно перебор, но команды своего региона-то почему не пустить поиграть у себя, от Новороссийска до Краснодара 150 км, на собаке или автобусе пару часов и на месте, наверняка люди будут ездить.
Да и вообще, в наше время иметь свой стадион зачастую слишком дорого, вон Милан с Интером всю жизнь на Сан-Сиро играют, а он принадлежит городу, и ничего, все довольны и иногда еврочашки выигрывают, не говоря уж о сериАле..)
Игры СКА-Хабаровск в Питере- это конечно перебор, но команды своего региона-то почему не пустить поиграть у себя, от Новороссийска до Краснодара 150 км, на собаке или автобусе пару часов и на месте, наверняка люди будут ездить.
Да и вообще, в наше время иметь свой стадион зачастую слишком дорого, вон Милан с Интером всю жизнь на Сан-Сиро играют, а он принадлежит городу, и ничего, все довольны и иногда еврочашки выигрывают, не говоря уж о сериАле..)