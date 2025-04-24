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«Краснодар» и «Сочи» могут не предоставить «Черноморцу» стадион для РПЛ

вчера, 10:58

«Краснодар» и «Сочи» на данный момент не выразили готовность предоставить свои стадионы «Черноморцу», если команда выйдет в РПЛ.

Стадион команды из Новороссийска не подходит для проведения матчей Премьер-Лиги. Руководство клуба думает о реконструкции арены, либо строительстве нового сооружения, но это не вопрос ближайшего будущего. Для участия в высшем дивизионе «моряки» должны проводить домашние матчи в своем регионе.

Под критерии РПЛ подходят стадионы «Краснодар» и «Фишт». Если «Черноморец» не решит этот вопрос, то его не допустят к участию в Премьер-Лиге.

Отмечается, что других препятствий у клуба для получения лицензии нет.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:12
будем надеяться, что договорятся
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ержан Узакбаев (раскрыть)
вчера в 16:05
Так там и бедная Кубань играет..
Константин Белых
Константин Белых ответ ATG (раскрыть)
вчера в 15:37
На Спартак в субботу все билеты проданы. А вот стадионы в Самаре Саранске и Сочи по сути просто стоят . В Воронеже бы вот построить-всегда народу под завязку. А строить за лярды стадион чтоб 3-4 тысячи народу ходило-так себе затея..
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 15:27, ред.
Заголовок хайповый. Но только заголовок. Журналисты как всегда, в вопросе не разбираются. Галицкий даже высылал в свое время клубный автобус Ростову, чтобы те могли приехать на матч вовремя, когда у Ростова тупо не было денег доехать. Галицкий в плане футбола за любую движуху, даже безвозмездно. Плюс даже стадион Академии Краснодара подходит по стандартам для проведения матчей РПЛ и вопрос лишь в факте получения лицензии. Даже стадион Академии лучше, чем некоторые стадионы клубов РПЛ!

Сочи, конечно, поближе для Черноморца, но будем честны, этот газон стадиона Фишт с песком вместо земли не годится для РПЛ. В прошлом сезоне писал многократно, что трава с корнями вылетает из песка, надо бы перестелить. Там походу деньги отмывают на вечном ремонте газона, хотя дешевле снять и положить новый. Надеюсь, Галицкий договорится об использовании оZон-Арены с условием компенсации затрат на проведение матчей, без дополнительных комиссий и условий. Да и местные с радостью будут посещать матчи

Кстати, есть еще стадион Кубани, который нужно просто привести в порядок и можно подавать заявку на лицензию для РПЛ
альсато
альсато ответ баск (раскрыть)
вчера в 13:49
да толкуем мы (с Вами) об одном и том же-нет игровой поляны (лицензированной для игр РПЛ) , то не смотря на спортивный принцип-продолжай играть там, где макар коров не пас...и наверное..более чем-это правильно....только одно...если у нас весь спорт (и даже высших достижений) на сегодня-это соц. проект (не считая пяти первых проф .клубов), то тут одно из двух...у проф-свой чемпионат, у бюджетных свой..а то..смешали все-и коней, и людей))))...п.с. Хабаровск подал заявку стадиона имени Ленина на матчи РПЛ, но когда уважаемая комиссия посмотрели среднесуточные температуры воздуха ноября и декабря в регионе, то ответ был один: вы че ох..ли, вот и весь футбол Осень-Весна на ДВ)))..Черноморец если пробъется в РПЛ, то без стадиона не останется.
ATG
ATG ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 13:49
Что значит залётной? Черноморец старый клуб. Старше и Кубани и Краснодара. Новороссийск быстрорастущий город. Городу нужна нормальная арена. Давай вообще ничего не строить.На спартак твой любимый вечно стадион на половину пустой. Может пару секторов урежем. Все равно толку нет
баск
баск ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:19, ред.
Я вроде и не утверждал, что Россия заканчивается на Урале, да и вообще не догнал, о чём эта реплика у вас.. По-вашему выходит, что Милану с Интером должно быть позволено играть на одном стадионе, а Краснодару и Черноморцу- нет? Непонятно..

Мы с вами каждый о чём-то своём толкуем..)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:18
Вопрос не стоит выеденного яйца.
"Сочи" сами пассажиры в Фиште..., поэтому здесь вопрос решиться однозначно - Черноморец должен играть на вышеуказанном стадионе.
Ладно Краснодар не пустит, Арутюнов сам строил сам и распоряжается, а в Сочи стадион делался под Олимпиаду...
альсато
альсато ответ баск (раскрыть)
вчера в 12:55
Ну, конечно, не мешает!..нуу мы же играем для своих болельщиков...да 150 км-это не расстояние для истинного любителя футбола и фана своего клуба! (тем более для клубов с ДВ))...я лишь хотел заострить Ваше внимание, что РОССИЯ не заканчивается на горах Урала....и еще не факт , что самый промышленный регион страны (со стадионом уровня чемпионата мира) будет представлен на следующий сезон в Премьер Лиге...а сравнивать Милан с Интером..это не корректно..как сравнивать ЦСКА с Спартаком, Динамо и Локомотивом)))...п.с. Краснодар, Сочи, Черноморец-клубы одного края...и это здорово, что там играют футбол на таком уровне....
баск
баск ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:38
Так регламент вроде не мешает играть на чужих стадионах, если таковые соответствуют требованиям регламента, и заявлены как домашние (с согласия хозяев, конечно), а Сочи и Краснодар соответствуют..

Игры СКА-Хабаровск в Питере- это конечно перебор, но команды своего региона-то почему не пустить поиграть у себя, от Новороссийска до Краснодара 150 км, на собаке или автобусе пару часов и на месте, наверняка люди будут ездить.

Да и вообще, в наше время иметь свой стадион зачастую слишком дорого, вон Милан с Интером всю жизнь на Сан-Сиро играют, а он принадлежит городу, и ничего, все довольны и иногда еврочашки выигрывают, не говоря уж о сериАле..)
Ержан Узакбаев
Ержан Узакбаев
вчера в 12:23
Стадион где Кубань играла, нельзя?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:19
А что у Сочи стадион в собственности?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:16
жадины
Deemon37
Deemon37 ответ баск (раскрыть)
вчера в 12:14
Если сочи не пробьется, то сочи может спокойно место черноморца занять
Deemon37
Deemon37
вчера в 12:12
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 12:07
    Куда же им, бедолагам, деваться???
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 12:06
    Ну давайте сейчас для любой залетной команды в РПЛ новую арену строить. Вон что в Саранске она нахрен не нужна. И в Сочи полтора инвалида на трибунах. И жалко свою. А зачем они тогда если играть нельзя? И так уже на чм 2018 в каждой деревне понастроили и что? Полупустые трибуны что в Самаре что в Сочи. Сейчас построим в Новороссийске и будем аншлаг наблюдать-Черноморец-Химки...
    альсато
    альсато ответ баск (раскрыть)
    вчера в 12:03
    Есть регламент по проведению матчей РПЛ, а закон-есть закон!)))..вон Хабаровск-уже третий сезон половину домашних встреч играет-кто поля даст (Санк Петербург, Сочи, Казань, Химки, Раменское)..это же не мы придумали регламент Осень-Весна)))..нам говорят стройте, а вы сами попробуйте построить футбольную Арену в вечной мерзлоте))))..вот в хоккей с мячом-у нас лучшая Арена в мире!..так, что будем ждать всемирного потепления)))
    баск
    баск
    вчера в 11:56
    Это отчего ж так?
    Динамо, к примеру, отнюдь не против, чтобы на ВТБ-Арене проводила свои домашки Родина, если пробьётся в РПЛ.
    И она это однажды наверное сделает, задача такая у неё есть.

    Пока же Родина играет на Сапсан-Арене, то есть и паровозы тоже не против помогать молодому столичному клубу, хотя этот стадион прилично загружен разными локомотивовскими командами и не только..

    Почему же южане так суровы к Черноморцу?)
    протон
    протон
    вчера в 11:52
    А может хватит неадекватные требования к стадионам предъявлять? Почему в АПЛ могут играть на стареньких стадионах, а у нас нет?
    8bq7gwzu3rsf
    8bq7gwzu3rsf
    вчера в 11:44
    Как-то не по товарищески получается, сразу отбили желание побеждать клубу
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 11:43
    Тогда в Волгограде можно заявить стадион для Черноморца)))
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 11:37
    Обидно будет прежде всего для болельщиков , если именно из за этой ситуации команду не допустят к играм РПЛ - ведь многие болелы уже представляют свою команду в "вышке". Так , что попадут или не попадут в Премьер лигу новороссийцы, а проблему со стадионом и лицензированием надо руководству Черноморца "разбиться а решить". А то громкие заявления мы от них уже слышали - как бы конфуз не вышел...
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 11:34
    Требования к стадионам есть, а стадионов нет. Ни черта не меняется.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 11:34, ред.
    А по какой причине Краснодар и Сочи собрались отказывать Черноморцу? Из вредности? Хорошо если они смогут свой реконструировать под РПЛ чтобы не зависеть от таких гнусных соседей.

    А ведь когда Черноморец в прошлый раз выходил в элитный дивизион ездили в Новороссийск играть и ничего, у них там не такой чтобы совсем дворовый стадион, даже трибуны с 4х сторон. Когда это у нас критерии РПЛ по поводу стадионов стали такими жёсткими что стало нельзя играть в Новороссийске?
    Гость
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