«Краснодар» и «Сочи» могут не предоставить «Черноморцу» стадион для РПЛ

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вчера, 10:58

«Краснодар» и «Сочи» на данный момент не выразили готовность предоставить свои стадионы «Черноморцу», если команда выйдет в РПЛ .

Стадион команды из Новороссийска не подходит для проведения матчей Премьер-Лиги. Руководство клуба думает о реконструкции арены, либо строительстве нового сооружения, но это не вопрос ближайшего будущего. Для участия в высшем дивизионе «моряки» должны проводить домашние матчи в своем регионе.

Под критерии РПЛ подходят стадионы «Краснодар» и «Фишт». Если «Черноморец» не решит этот вопрос, то его не допустят к участию в Премьер-Лиге.

Отмечается, что других препятствий у клуба для получения лицензии нет.