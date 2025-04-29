Клубы РПЛ готовят заявление с просьбой вернуть продажу пива на стадионы

Генеральный директор «Динамо» сообщил, что клубы РПЛ готовят обращение с просьбой отменить запрет на продажу пива на стадионах.

Что касается законопроекта, движения нет. На многих совещаниях за последние годы мы слышали, что скоро это будет. Последний раз об этом говорил министр спорта. Клубы РПЛ планируют сделать большое обращение. Мы в ожидании решения, которое считаем очевидным. Футбол выполняет для общества культурно-досуговую роль, и пиво будет важным элементом увеличения посещаемости.