Клубы РПЛ готовят заявление с просьбой вернуть продажу пива на стадионы

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клубы РПЛ готовят обращение с просьбой отменить запрет на продажу пива на стадионах.
Что касается законопроекта, движения нет. На многих совещаниях за последние годы мы слышали, что скоро это будет. Последний раз об этом говорил министр спорта. Клубы РПЛ планируют сделать большое обращение. Мы в ожидании решения, которое считаем очевидным. Футбол выполняет для общества культурно-досуговую роль, и пиво будет важным элементом увеличения посещаемости.
И я не понимаю как можно такие элементарные вещи не понимать и так вообще к людям наплевательски относиться, понятно что это инициатива Динамо чтобы заработать побольше денег от нового спонсора, а когда дело касается побольше денег у них видимо глаза кровью наливаются и они вообще не в состоянии даже 2+2 сложить. А уж о людях и общественном порядке заботиться вообще не считают нужным, это не прибыльно.
И я не понимаю как можно такие элементарные вещи не понимать и так вообще к людям наплевательски относиться, понятно что это инициатива Динамо чтобы заработать побольше денег от нового спонсора, а когда дело касается побольше денег у них видимо глаза кровью наливаются и они вообще не в состоянии даже 2+2 сложить. А уж о людях и общественном порядке заботиться вообще не считают нужным, это не прибыльно.
Кстати, прошу радетелей за возвращения пивка представить такую картину: сидят мамы, подрастающее поколение и просто адекватные болельщики, а рядом с ними кто-то попивает животворящее, постоянно прикладываясь к бутылке (банке). А запах от пива разносится на метры. Приятная картина, чёрт побери !
Кстати, прошу радетелей за возвращения пивка представить такую картину: сидят мамы, подрастающее поколение и просто адекватные болельщики, а рядом с ними кто-то попивает животворящее, постоянно прикладываясь к бутылке (банке). А запах от пива разносится на метры. Приятная картина, чёрт побери !