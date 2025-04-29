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Клубы РПЛ готовят заявление с просьбой вернуть продажу пива на стадионы

вчера, 17:18

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клубы РПЛ готовят обращение с просьбой отменить запрет на продажу пива на стадионах.

Что касается законопроекта, движения нет. На многих совещаниях за последние годы мы слышали, что скоро это будет. Последний раз об этом говорил министр спорта. Клубы РПЛ планируют сделать большое обращение. Мы в ожидании решения, которое считаем очевидным. Футбол выполняет для общества культурно-досуговую роль, и пиво будет важным элементом увеличения посещаемости.

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Все комментарии
Petergoff
Petergoff
вчера в 20:18
А что пиво? Давайте и бухалово покрепче разрешим. Мало проблем? Будет больше.
112910415
112910415
вчера в 18:33
вернут
однозначно
wybvkfz4p7f2
wybvkfz4p7f2
вчера в 18:31
Балтика 9. Лучше 2 (тайма то два) На каждый купленный билет.
Nipper
Nipper
вчера в 18:30
Гнать надо такого "генерального директора"
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 18:16, ред.
А-а-а-а, оказывается, люди должны приходить на стадион, чтобы попить пивка. Оригинально, господин хороший. Не надо пудрить нам мозги красивыми заявлениями и фразами о зрителях, пивка можно попить и ЗА пределами стадиона.
Кстати, прошу радетелей за возвращения пивка представить такую картину: сидят мамы, подрастающее поколение и просто адекватные болельщики, а рядом с ними кто-то попивает животворящее, постоянно прикладываясь к бутылке (банке). А запах от пива разносится на метры. Приятная картина, чёрт побери !
Futurista
Futurista
вчера в 17:38, ред.
Павел Пивоваров?)...ну понятно...хорошо что не Петров-Водкин)...
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:27
Тут без пива фанаты мордобой устраивают, а если еще и пивком зарядятся, то кричи караул...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:26, ред.
У нас вообще-то давно не принято распивать в общественных местах. И что делать непьющим мамкам с детьми в такой атмосфере? По-моему возвращение алкоголя на трибуны недопустимо и оттолкнёт здорового зрителя от посещения футбола. Всё-таки у нас в стране очень много людей которые, мягко говоря, себя не контролируют в вопросах употребления алкогольных напитков и становятся мягко говоря неприятными социальными элементами. Любой, даже самый беспросветный, алкоголик сможет 2 часа без алкоголя протянуть, а атмосфера будет безопаснее и комфортнее для всех окружающих.

И я не понимаю как можно такие элементарные вещи не понимать и так вообще к людям наплевательски относиться, понятно что это инициатива Динамо чтобы заработать побольше денег от нового спонсора, а когда дело касается побольше денег у них видимо глаза кровью наливаются и они вообще не в состоянии даже 2+2 сложить. А уж о людях и общественном порядке заботиться вообще не считают нужным, это не прибыльно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:25, ред.
Да и болельщики тоже хотят. Правда не знаю как на других стадионах , но в Калининграде болельщики постоянно скандируют. - Балтика ! Балтика!...)))
Гость
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