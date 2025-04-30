Стало известно, когда «Торпедо» сможет сыграть на новом стадионе

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вчера, 14:40

Новый стадион «Торпедо» будет сдан в декабре. С весны 2026 года команда сможет принимать на нём соперников. Вместимость арены — 16 400 зрителей.

Что касается главного тренера «Торпедо» , то он точно доработает до конца сезона. Если команда выйдет в РПЛ , то контракт с ним будет продлён, в противном случае возможны разные варианты развития событий.

Спортивный директор «Торпедо» Ари дорабатывает до конца сезона и уже никак не влияет на процессы внутри клуба. О расставании с ним объявят летом. Также зимой «Торпедо» может расстаться с несколькими легионерами.

Напомним, после тридцати туров «чёрно-белые» занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги. 27-го апреля москвичи обыграли «Аланию».