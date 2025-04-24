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В «Сочи» выступили против предоставления стадиона для «Черноморца»

вчера, 18:42

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб против предоставления своего домашнего стадиона новороссийскому «Черноморцу» на постоянной основе.

Мы против того, чтобы предоставлять наш домашний стадион. Если использовать его как резервный — это одно дело. Все‑таки сами понимаете, что резервный стадион не так часто используется. Например, у меня есть договоренность с «Краснодаром», что там у нас резервный стадион. Но я понимаю, что я этой опцией вряд ли воспользуюсь. Это достаточно редкая история. Мы стараемся держать стадион и поле в достаточно хороших кондициях, чтобы нам там было комфортно играть. В первую очередь комфортно должно быть команде, которая на арене и базируется все время. Я это обговаривал ранее и озвучивал — тут не должно быть сюрпризов для «Черноморца». Я им сразу сказал, на что мы готовы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:07
скверный у них газон ...
Сп62
Сп62
вчера в 21:06
А почему нельзя брать стадион в аренду? Если арендная плата будет достаточной для поддержания травяного покрова и инфраструктуры в рабочем состоянии, то почему бы и нет. В наше время такие проблемы должны решаться финансовыми структурами клубов.
stanichnik
stanichnik ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:34
Доброго Здоровья, Bad!
Ничего с поляной на нормальном стадионе не случится, если там будет проводить свои матчи ещё одна команда. Да вот только беда в том, что уже в прошлом году состояние газона на Фиште подвергалось острой критике, и дело там не в серьёзной нагрузке на травяной ковёр, а в дренаже и просчётах при строительстве, проще говоря своровали деньги, а теперь по прошествии времени вылезает наружу.
Но с другой стороны, если уж и проситься к кому-то на постой, то уж точно не в Сочи, на худой конец к Сергею Николаевичу Галицкому. У него и стадион поуютнее, да и Черноморцу с его болельщикам добирать до Краснодара гораздо ближе и легче, чем из Новороссийска в Сириус. Летом езда на автотранспорте по серпантинам в караванах со средней скоростью шестьдесят км в час вдоль моря только москвичам и сибирякам доставляет удовольствие, но не местным, поэтому тратить на дорогу больше двенадцати часов в оба конца, приятного мало.
И вообще, городским властям должно быть стыдно, имея такую мощную портовую инфраструктуру и, не найти средства на содержание в нормальном состоянии стадиона для местной команды, которая очень достойно играет в своей лиге.
Болейте за своих, а не против чужих!
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 20:20
Отдайте "Кубань" хорошей команде. Я на Черноморец буду ходить, а на ФК Кубань - нет. Несмотря на то, что в Кубани играл сын.
Олег1980
Олег1980 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:23
Даже не за деньги Города
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:04
Стадион строился не за деньги Футбольного клуба Сочи.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:01
Сочи можно понять. Там не только 1 матч в недели, кубковые матчи ещё. Если стадион будет использоваться 2 раза больше, качество его будет 2 раза хуже.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:46, ред.
Окей. Вот эти хоть что то объяснили. Однако я всё равно не понимаю почему. Что может случиться с газоном от того что на нём будут больше играть. Ну допустим Черноморец вложит свои деньги чтобы поддерживать поле в хорошем состоянии при этих нагрузках. Или это невозможно или затруднительно? Я газон не выращиваю, действительно не шарю. Как и многие далёкие от темы люди. Можно было бы тогда краткий экскурс сделать. Чем конкректно это грозит полю и возможно ли это покрыть финансово или всё упирается ещё и во время?

А вообще ещё я всё таки политику РПЛ не понимаю. Есть стадион в Новороссийске, да он не топовый мягко сказать, но это же проблемы Черноморца, это у них будет недостаточная посещаемость из-за нехватки мест, и соответственно меньше доход у команды. Но всё равно у нас на стадионы тут пишут что очень мало народу ходит. На стыке веков когда Черноморец был в вышке это никому не мешало ни играть ни вести трансляции. Так что тогда за требования такие и зачем главное? У них там не два дерева и покатый пригорок всё таки, а стадион.
Гость
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