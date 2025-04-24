В «Сочи» выступили против предоставления стадиона для «Черноморца»

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» сообщил, что клуб против предоставления своего домашнего стадиона новороссийскому «Черноморцу» на постоянной основе.

Мы против того, чтобы предоставлять наш домашний стадион. Если использовать его как резервный — это одно дело. Все‑таки сами понимаете, что резервный стадион не так часто используется. Например, у меня есть договоренность с «Краснодаром», что там у нас резервный стадион. Но я понимаю, что я этой опцией вряд ли воспользуюсь. Это достаточно редкая история. Мы стараемся держать стадион и поле в достаточно хороших кондициях, чтобы нам там было комфортно играть. В первую очередь комфортно должно быть команде, которая на арене и базируется все время. Я это обговаривал ранее и озвучивал — тут не должно быть сюрпризов для «Черноморца». Я им сразу сказал, на что мы готовы.