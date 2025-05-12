Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Игрокам «Динамо» увеличат премию за победу над «Спартаком»

вчера, 10:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что клуб дополнительно поощрит игроков за победу над «Спартаком» (2:0) в 28-м туре РПЛ.

Премиальные будут, конечно. У нас за каждую победу выплачиваются премиальные. За победу над таким соперником они будут увеличены.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Локомотив» получит до 5 млн евро на трансферы
Вчера, 00:35
С выходом ПСЖ в финал ЛЧ доходы клубов Франции от УЕФА станут рекордными
08 мая
Долг «Химок» перед налоговой составляет 402 млн рублей
06 мая
«Реал» признан самым дорогим клубом мира по версии CNBC
06 мая
Акинфеев подал заявку на регистрацию товарного знака
05 мая
В «Химках» сообщили о переговорах с Артигой по ситуации с долгами
05 мая
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ котлина брат (раскрыть)
вчера в 21:03
Брату привет передавай, он никого не обижал
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:59
А в случае победы в Краснодаре уже Алексей Борисович будет игроков Динамо премировать.
котлина брат
котлина брат ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:43
До вами взращенного дельфина, ,Гладешеву ещё академию искусств нужно закончить.
felix
felix
вчера в 17:22
Да уж, дожили...Будто Барсу на выезде вперед ногами вынесли...
memphis
memphis
вчера в 14:21
Зенит занёс Динамо вот и премия выросла
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:07
На что потопал, на то и полопал)))
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:57
))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:55
+++!!!))) Тоненько, со вкусом эстета - работника сферы искусства...)
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:53
ааааа))))....да мне сколько не давай, я лучше играть не буду!))))...а если биться, то уже к 10-ой минуте покину поляну))))...тут вы правильно заметили, чтобы в таких матчах получить нужный результат-премиальные должны быть для ВСЕХ участников действия)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:11, ред.
Речь идет не о традиционных, премиальных за победу, которые общеизвестны всем игрокам всех команд, а об особых, "усиленных"...)))
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 13:08
И золотыми буквами на мраморной доске это надо высечь. А как же, такое событие, СПАРТАК обыграли.
матос
матос ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:07
в одной Москве за сезон без учета кубка 8 дерби , нехило премиальных двойных на счета так может упасть))))) да и себя любимых руководители верняк не забывают , дармоеды)))))))
матос
матос ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:04, ред.
+++ 100500)))))))))) Зачётно ))))))))))))))
альсато
альсато
вчера в 13:03
да во ВСЕ времена ( сколько я помню) была премия за победу....и плевать над каким соперником)))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:57, ред.
Дарова Эдуард Григорьевич!

Вот если бы без щлейфа разговоров о фемиде...!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:55
За победу в дерби увеличат премиальные. Хорошее стимулирующее решение.
И это ХОРОШО.
Шуnя771
Шуnя771 ответ матос (раскрыть)
вчера в 12:54
А если нет? То по формуле Васи Алибабаевича (Джентльмены удачи"):

Косой (Ермаков):
«А когда ты у себя там на заправке бензин ослиной мочой разбавлял — не был паршивым?».
матос
матос ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 12:46
на Газпроме станут заправляться по серьезной скидке если коллектив Галицкого одолеют)))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:36
Гладышеву отдельная премия за "дорисование"
Gotlib
Gotlib ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:58
Если Краснодар к последнему туру станет чемпионом, то Динамо ничего рвать не придется. Минотавры выставят дубль, а основному составу дадут отдохнуть и отпраздновать чемпионство.
drug01
drug01
вчера в 11:51
Отработали по полной вот и получите премию..
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:50
В ответ Лукойл призвал заправлять автомобили динамовских игроков по двойному тарифу.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:36
Ну а что ведь же типа гегемона победили. Смех да и только.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:34
С Краснодаром Динамо будет биться за прошлогоднюю "обиду", здесь и без премиальных рвать будут подметки!
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 11:33
Не знаю, как поступят и откуда, но как было сказано в одном мультфильме:"Нас и здесь неплохо кормят".)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:32
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 11:32
    Привет вождю корсаров))
    Как провалили?
    А я думал наконец то и успех прибыл))
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 11:31
    Красавец!!!!!!!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 11:30
    Команда провалила сезон, но только за победу над Спартаком им платят премиальные. Словно Динамо Махачкала
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 11:25
    Зенит им платить не будет.
    А вообще, дожились спартачи, за ваш "скальп" премиальные платят...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     