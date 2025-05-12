Игрокам «Динамо» увеличат премию за победу над «Спартаком»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что клуб дополнительно поощрит игроков за победу над «Спартаком» (2:0) в 28-м туре РПЛ.
Премиальные будут, конечно. У нас за каждую победу выплачиваются премиальные. За победу над таким соперником они будут увеличены.
Вот если бы без щлейфа разговоров о фемиде...!
Вот если бы без щлейфа разговоров о фемиде...!
И это ХОРОШО.
И это ХОРОШО.
Косой (Ермаков):
«А когда ты у себя там на заправке бензин ослиной мочой разбавлял — не был паршивым?».
Косой (Ермаков):
«А когда ты у себя там на заправке бензин ослиной мочой разбавлял — не был паршивым?».
Как провалили?
А я думал наконец то и успех прибыл))
Как провалили?
А я думал наконец то и успех прибыл))
А вообще, дожились спартачи, за ваш "скальп" премиальные платят...
А вообще, дожились спартачи, за ваш "скальп" премиальные платят...