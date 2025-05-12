Игрокам «Динамо» увеличат премию за победу над «Спартаком»

Председатель совета директоров московского «Динамо» сообщил, что клуб дополнительно поощрит игроков за победу над «Спартаком» (2:0) в 28-м туре РПЛ .

Премиальные будут, конечно. У нас за каждую победу выплачиваются премиальные. За победу над таким соперником они будут увеличены.