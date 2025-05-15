Неймар обходится «Сантосу» в 3,3 млн евро в месяц

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вчера, 20:37

Футбольный клуб «Сантос» тратит на контракт футболиста больше 3 млн евро в месяц.

Бразильский сайт UOL сообщает, что расходы клуба на главную звезду составляют 21 млн бразильских реалов (3,33 млн евро) ежемесячно. Также стало известно, что в случае расторжения соглашения с форвардом «Сантос» должен будет заплатить тому сумму, равную сумме его зарплат до конца срока действия контракта.

В этом году Неймар провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.