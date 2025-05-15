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Неймар обходится «Сантосу» в 3,3 млн евро в месяц

вчера, 20:37

Футбольный клуб «Сантос» тратит на контракт футболиста Неймара больше 3 млн евро в месяц.

Бразильский сайт UOL сообщает, что расходы клуба на главную звезду составляют 21 млн бразильских реалов (3,33 млн евро) ежемесячно. Также стало известно, что в случае расторжения соглашения с форвардом «Сантос» должен будет заплатить тому сумму, равную сумме его зарплат до конца срока действия контракта.

В этом году Неймар провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

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Сантос  Неймар
Перевод с uol.com.br
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:48
Дороговато и не очень эффективно обходится трогательное возвращение воспитанника . Сантос попал как кур в ощип. Неймар сидит, стрижет купоны. Впрочем дело привычное, то же он делал и в Аль-Хиляле.
Неймар, Неймар, в кого же ты превратился, золотой мальчик и претендент на все трофеи...
Неймар превратился в того кем всегда и был - в ленивого раздолбая. И превратился давным-давно.
Вопрос в том, откуда берутся клубы, которые несмотря на все карнавалы-фестивали-дни-рождения Неймара все равно верят
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:41
С него уже нет толку , разве только что в рублях ☝️😉
Гость
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