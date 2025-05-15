Неймар обходится «Сантосу» в 3,3 млн евро в месяц

Футбольный клуб «Сантос» тратит на контракт футболиста Неймара больше 3 млн евро в месяц.
Бразильский сайт UOL сообщает, что расходы клуба на главную звезду составляют 21 млн бразильских реалов (3,33 млн евро) ежемесячно. Также стало известно, что в случае расторжения соглашения с форвардом «Сантос» должен будет заплатить тому сумму, равную сумме его зарплат до конца срока действия контракта.
В этом году Неймар провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Неймар, Неймар, в кого же ты превратился, золотой мальчик и претендент на все трофеи...
Неймар превратился в того кем всегда и был - в ленивого раздолбая. И превратился давным-давно.
Вопрос в том, откуда берутся клубы, которые несмотря на все карнавалы-фестивали-дни-рождения Неймара все равно верят
Неймар, Неймар, в кого же ты превратился, золотой мальчик и претендент на все трофеи...
Неймар превратился в того кем всегда и был - в ленивого раздолбая. И превратился давным-давно.
Вопрос в том, откуда берутся клубы, которые несмотря на все карнавалы-фестивали-дни-рождения Неймара все равно верят