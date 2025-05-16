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ЦСКА объявил о выпуске новой формы, вдохновлённой победой в Кубке УЕФА

вчера, 15:35

PRIMERA стал новым техническим партнёром ЦСКА.

Стороны заключили двухлетнее соглашение, согласно которому российский бренд будет поставлять для клуба игровые комплекты, тренировочная форму, повседневную одежду, обувь и аксессуары. В форме производителя будут играть основная и молодёжная команды, женский клуб и академия.

В рамках сотрудничества PRIMERA выпустил домашнюю и вратарскую формы, дизайн которых вдохновлён победой в Кубке УЕФА в 2005 году.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев:

Победа в Кубке УЕФА – историческое событие не только для ПФК ЦСКА, но и для всего российского футбола. И очень здорово, что благодаря бренду PRIMERA мы можем вернуть частичку 2005-го, очень знакового года для клуба. Дизайн той формы стал культовым на многие годы и до сих пор вызывает ностальгию у болельщиков. На мой взгляд, наши дизайнеры вместе с PRIMERA отлично справились с задачей и сделали очень ценную отсылку к памятной победе.

При этом сама форма по исполнению, безусловно, ориентирована на сегодняшний день. И те наши футболисты, которые уже приняли участие в фотосессии домашнего комплекта формы, успели убедиться в её качестве. Впереди нас ждут анонсы других комплектов, а пока важно отметить, что мы действительно очень рады сотрудничеству с молодым отечественным брендом.

Генеральный директор и основатель бренда PRIMERA Владислав Бондаренко:

ПФК ЦСКА и PRIMERA имеют схожую философию лидерства: «армейцы» являются одним из флагманов российского футбола, а наш бренд стремится к идеалу в производстве спортивной экипировки. Совместно с ПФК ЦСКА мы сделали форму, которая является одной из самых технологичных в мире, на уровне ведущих мировых брендов. Надеемся, что наше партнёрство принесёт не только удовлетворение экипировкой, но и поспособствует спортивному результату ПФК ЦСКА!

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Все комментарии
100лет
100лет
сегодня в 14:53
У ЦСКА всегда была самая стильная форма в РПЛ и не только...
Capral
Capral
вчера в 16:28
А что, мне нравится!!!!!!! Солидно, красиво и аристократично!!!!!!! Теперь, только игрой подтвердить классную форму!!!!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:14
Эта новоя форма идёт Игорю Акинфееву, без вопросов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:56
Классная форма. Теперь только осталось Побеждать. Удачи тебе ЦСКА !!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:37
У наших российских команд не формы, а словно рекламные щиты…
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