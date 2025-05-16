ЦСКА объявил о выпуске новой формы, вдохновлённой победой в Кубке УЕФА

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вчера, 15:35

PRIMERA стал новым техническим партнёром ЦСКА .

Стороны заключили двухлетнее соглашение, согласно которому российский бренд будет поставлять для клуба игровые комплекты, тренировочная форму, повседневную одежду, обувь и аксессуары. В форме производителя будут играть основная и молодёжная команды, женский клуб и академия.

В рамках сотрудничества PRIMERA выпустил домашнюю и вратарскую формы, дизайн которых вдохновлён победой в Кубке УЕФА в 2005 году.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев:

Победа в Кубке УЕФА – историческое событие не только для ПФК ЦСКА , но и для всего российского футбола. И очень здорово, что благодаря бренду PRIMERA мы можем вернуть частичку 2005-го, очень знакового года для клуба. Дизайн той формы стал культовым на многие годы и до сих пор вызывает ностальгию у болельщиков. На мой взгляд, наши дизайнеры вместе с PRIMERA отлично справились с задачей и сделали очень ценную отсылку к памятной победе. При этом сама форма по исполнению, безусловно, ориентирована на сегодняшний день. И те наши футболисты, которые уже приняли участие в фотосессии домашнего комплекта формы, успели убедиться в её качестве. Впереди нас ждут анонсы других комплектов, а пока важно отметить, что мы действительно очень рады сотрудничеству с молодым отечественным брендом.

Генеральный директор и основатель бренда PRIMERA Владислав Бондаренко: