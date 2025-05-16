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«Челси» презентовал домашнюю форму на следующий сезон

вчера, 10:51

«Челси» и Nike представили домашний комплект формы на сезон 2025/26.

Как сообщает пресс-служба клуба, форма вдохновлена знаковыми достопримечательностями и творческой культурой Лондона. Она выполнена в традиционном синем цвете. Вратарский вариант — тёмный.

«Челси» презентовал домашнюю форму на следующий сезон«Челси» презентовал домашнюю форму на следующий сезон«Челси» презентовал домашнюю форму на следующий сезон

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:55
Мне совсем никак не зашло.
Vilar
Vilar
вчера в 17:52
Форма на любителя, одноцветная.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:15
Эмблему вернули это хорошо
youtomee
youtomee
вчера в 15:34
а почему у них спонсоров нет?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:57
давно не было таких красивых форм.
особенно черная с тонкими белыми линиями!!!!
но и синяя класс, прямо огонь))) и самое главное, нет спонсора.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:36
Как по мне так одна из лучших форм!
Почему?
Найк и логотип клуба, всё!
У иных форма как рекламный щит...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 12:06
Какие результаты, такая и форма.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:49
Нормально. Теперь только осталось побеждать.
ct97n6zmzv6p
ct97n6zmzv6p
вчера в 11:13
В целом неплохо смотрится экипировка
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