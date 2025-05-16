«Челси» презентовал домашнюю форму на следующий сезон

«Челси» и Nike представили домашний комплект формы на сезон 2025/26.
Как сообщает пресс-служба клуба, форма вдохновлена знаковыми достопримечательностями и творческой культурой Лондона. Она выполнена в традиционном синем цвете. Вратарский вариант — тёмный.
особенно черная с тонкими белыми линиями!!!!
но и синяя класс, прямо огонь))) и самое главное, нет спонсора.
особенно черная с тонкими белыми линиями!!!!
но и синяя класс, прямо огонь))) и самое главное, нет спонсора.
Почему?
Найк и логотип клуба, всё!
У иных форма как рекламный щит...
Почему?
Найк и логотип клуба, всё!
У иных форма как рекламный щит...