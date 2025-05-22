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Модрич опубликовал прощальное письмо

вчера, 17:46

Полузащитник «Реала» Лука Модрич в своих соцсетях опубликовал прощальное письмо.

Время пришло. Момент, наступления которого я никогда не хотел. Но таков футбол, и в жизни у всего есть начало и конец… В субботу я проведу свой последний матч на «‎Сантьяго Бернабеу»‎. Я хочу от всего сердца поблагодарить клуб, моих товарищей по команде, тренеров и всех людей, которые помогали мне всё это время. Мы выиграли всё, и я был очень счастлив. И хотя после клубного чемпионата мира я больше не буду носить эту футболку на поле, я всегда буду мадридиста.

Президент «Реала» Флорентино Перес уже попрощался с игроком. В нынешнем сезоне Модрич провел 34 матча в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач

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Все комментарии
m8kbqpeh567g
m8kbqpeh567g
вчера в 18:31
Целая эпоха уходит с Лукитой
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:28
Закончит карьеру или ещё поиграет где-нибудь?
В любом случае молодец Лука, тихо скромно делал свою работу. Такому футболисту только уважение
Hamman
Hamman
вчера в 18:26
Однозначно легенда клуба! На пару с Тони выдавали иногда шедевральные матчи. Но всё когда-нибудь заканчивается. Пришло время уступить место молодёжи, а молодёжи оправдать возложенную на них надежду.
И Луку и Тони в будущем неплохо было бы ввести в структуру клуба. А из Тони вообще толковый тренер получился бы.
Удачи Лука тебе и спасибо за всё!
84d8j3am4qk3
84d8j3am4qk3
вчера в 18:18
легенда легендой, но надо двигаться дальше! Модричу успехов в дальнейшем!
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:03
Матч с Сосьедадом станет прощальным сразу для двух легенд Реала, - Анчелотти и Модрича. И этот матч команда просто обязана выиграть, без вопросов! Это прощание с двумя мэтрами своего дела должно состоять только из положительных эмоций, а победа в этой игре должна стать последним подарком Лкуе и Карло. Очень надеюсь, что команда также понимает это, и сделает все для того, чтобы этот прощальный вечер был наполнен только позитивом!
drug01
drug01
вчера в 17:49
Жаль как быстро летит время! Игрок просто супер!
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