Модрич опубликовал прощальное письмо

Полузащитник «Реала» Лука Модрич в своих соцсетях опубликовал прощальное письмо.
Время пришло. Момент, наступления которого я никогда не хотел. Но таков футбол, и в жизни у всего есть начало и конец… В субботу я проведу свой последний матч на «Сантьяго Бернабеу». Я хочу от всего сердца поблагодарить клуб, моих товарищей по команде, тренеров и всех людей, которые помогали мне всё это время. Мы выиграли всё, и я был очень счастлив. И хотя после клубного чемпионата мира я больше не буду носить эту футболку на поле, я всегда буду мадридиста.
Президент «Реала» Флорентино Перес уже попрощался с игроком. В нынешнем сезоне Модрич провел 34 матча в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач
И Луку и Тони в будущем неплохо было бы ввести в структуру клуба. А из Тони вообще толковый тренер получился бы.
Удачи Лука тебе и спасибо за всё!
И Луку и Тони в будущем неплохо было бы ввести в структуру клуба. А из Тони вообще толковый тренер получился бы.
Удачи Лука тебе и спасибо за всё!
В любом случае молодец Лука, тихо скромно делал свою работу. Такому футболисту только уважение
В любом случае молодец Лука, тихо скромно делал свою работу. Такому футболисту только уважение