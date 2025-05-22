Модрич опубликовал прощальное письмо

Полузащитник «Реала» в своих соцсетях опубликовал прощальное письмо.

Время пришло. Момент, наступления которого я никогда не хотел. Но таков футбол, и в жизни у всего есть начало и конец… В субботу я проведу свой последний матч на «‎Сантьяго Бернабеу»‎. Я хочу от всего сердца поблагодарить клуб, моих товарищей по команде, тренеров и всех людей, которые помогали мне всё это время. Мы выиграли всё, и я был очень счастлив. И хотя после клубного чемпионата мира я больше не буду носить эту футболку на поле, я всегда буду мадридиста.