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Лантратов продлит контракт с «Локомотивом»

вчера, 20:15

Сергей Кушов, представитель вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова, заявил, что футболист в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.

У нас все договоренности есть, остались только технические моменты после окончания сезона. С руководством клуба договорились о новом длительном контракте. Осталось подписать, ждём, чтобы всё корректно сделать. Всё спокойно, всё обговорено. Конкуренция никому и никогда не мешала — в следующем сезоне будет сильнее.

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Лантратов провел 21 игру, из них 6 на ноль. Нынешний контракт голкипера с «железнодорожниками» действует до 2026 года.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 20:21
Вратарь хороший менять не надо!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:16
Машинистам виднее кого оставить.
Гость
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