«Бавария» летом собирается расстаться с Геррейру и Команом

«Бавария» рассмотрит предложения по защитнику Рафаэлу Геррейру, поскольку его контракт истекает через год и продление не планируется. На 31-летнего футболиста есть хороший спрос благодаря его универсальности.
Кроме того, клуб надеется убедить вингера Кингсли Комана перейти в Саудовскую Аравию, хотя в прошлом году он отклонил предложения из Азии. На 28-летнего француза также претендуют европейские клубы, однако для этого ему потребуется согласиться на снижение зарплаты.
а у Баварии есть Палинья, Лаймер, Киммих, Павлович.
4 игрока в центр поля, под разные задачи.
еще Митома из Брайтона покупает мюнхенский клуб.
а у Баварии есть Палинья, Лаймер, Киммих, Павлович.
4 игрока в центр поля, под разные задачи.
еще Митома из Брайтона покупает мюнхенский клуб.