«Бавария» летом собирается расстаться с Геррейру и Команом

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вчера, 17:26

«Бавария» рассмотрит предложения по защитнику , поскольку его контракт истекает через год и продление не планируется. На 31-летнего футболиста есть хороший спрос благодаря его универсальности.

Кроме того, клуб надеется убедить вингера перейти в Саудовскую Аравию, хотя в прошлом году он отклонил предложения из Азии. На 28-летнего француза также претендуют европейские клубы, однако для этого ему потребуется согласиться на снижение зарплаты.