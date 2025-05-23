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«Бавария» летом собирается расстаться с Геррейру и Команом

вчера, 17:26

«Бавария» рассмотрит предложения по защитнику Рафаэлу Геррейру, поскольку его контракт истекает через год и продление не планируется. На 31-летнего футболиста есть хороший спрос благодаря его универсальности.

Кроме того, клуб надеется убедить вингера Кингсли Комана перейти в Саудовскую Аравию, хотя в прошлом году он отклонил предложения из Азии. На 28-летнего француза также претендуют европейские клубы, однако для этого ему потребуется согласиться на снижение зарплаты.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:56
Где он сам считает))) Логичнее, Франция.
sihafazatron
sihafazatron ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 18:06
А где его родина? В Африку чтоль?)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:00
еще и Горецка гуд бай. вроде Атлетико хочет этого игрока.
а у Баварии есть Палинья, Лаймер, Киммих, Павлович.
4 игрока в центр поля, под разные задачи.
еще Митома из Брайтона покупает мюнхенский клуб.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:50
Что мешает Коману вернуться на родину?
dеigandre
dеigandre
вчера в 17:30
Коман-максимально средний футболист с авоськой трофеев
Гость
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