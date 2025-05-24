Костакурта прокомментировал чемпионство «Наполи»

Бывший игрок «Милана» назвал главного тренера «Наполи» лучшим в Италии и выделил вклад полузащитника неаполитанцев в завоевание титула.

МакТоминэй сыграл фундаментальную роль в чемпионстве «Наполи». В «Манчестер Юнайтед» он не играл на этой позиции, в отличие от сборной Шотландии, где в этом амплуа у него больше свободы. Его подписали, поскольку с такими физическими данными он выделяется здесь больше, чем в Англии. В итоге риск Конте оправдался, как, впрочем, почти всегда с ним и происходит. Он лучший тренер Италии и вновь доказал это в прошедшем сезоне.