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Костакурта прокомментировал чемпионство «Наполи»

вчера, 08:14

Бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта назвал главного тренера «Наполи» Антонио Конте лучшим в Италии и выделил вклад полузащитника неаполитанцев Скотта МакТоминэя в завоевание титула.

МакТоминэй сыграл фундаментальную роль в чемпионстве «Наполи». В «Манчестер Юнайтед» он не играл на этой позиции, в отличие от сборной Шотландии, где в этом амплуа у него больше свободы. Его подписали, поскольку с такими физическими данными он выделяется здесь больше, чем в Англии. В итоге риск Конте оправдался, как, впрочем, почти всегда с ним и происходит. Он лучший тренер Италии и вновь доказал это в прошедшем сезоне.

Скотт МакТоминэй был признан игроком года в Серии А.

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вчера в 10:33
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