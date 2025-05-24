«Спартак» разгромил «Химки» в заключительном туре РПЛ

«Спартак» обыграл «Химки» (5:0) в матче 30-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 4-й минуте забил полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. На 36-й минуте Манфред Угальде удвоил преимущество «красно-белых». На 82-й минуте Ливай Гарсия довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте Рикарду Мангаш отправил 4-й гол в ворота «Химок». На 89-й минуте голом отметился Роман Зобнин.
«Спартак» закончил сезон на 4-м месте (57 очков), «Химки» финишировали на 12-м месте (29 очков).
Да, матч ничего не значил, но сколько раз Спартак сливал такие игры. А здесь носились, боролись, хотели забивать.
Маркиньос лучший игрок сезона в Спартаке.
Верю в Ливая, да он не стоит 19 млн, но играть умеет. Будем считать, что эти полгода ушли на адаптация.
Ждем следующий сезон.
Да, матч ничего не значил, но сколько раз Спартак сливал такие игры. А здесь носились, боролись, хотели забивать.
Маркиньос лучший игрок сезона в Спартаке.
Верю в Ливая, да он не стоит 19 млн, но играть умеет. Будем считать, что эти полгода ушли на адаптация.
Ждем следующий сезон.