«Спартак» разгромил «Химки» в заключительном туре РПЛ

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вчера, 18:18

«Спартак» обыграл «Химки» (5:0) в матче 30-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 4-й минуте забил полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. На 36-й минуте Манфред Угальде удвоил преимущество «красно-белых». На 82-й минуте Ливай Гарсия довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте Рикарду Мангаш отправил 4-й гол в ворота «Химок». На 89-й минуте голом отметился Роман Зобнин.

«Спартак» закончил сезон на 4-м месте (57 очков), «Химки» финишировали на 12-м месте (29 очков).