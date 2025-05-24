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«Спартак» разгромил «Химки» в заключительном туре РПЛ

вчера, 18:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Спартак» обыграл «Химки» (5:0) в матче 30-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 4-й минуте забил полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. На 36-й минуте Манфред Угальде удвоил преимущество «красно-белых». На 82-й минуте Ливай Гарсия довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте Рикарду Мангаш отправил 4-й гол в ворота «Химок». На 89-й минуте голом отметился Роман Зобнин.

«Спартак» закончил сезон на 4-м месте (57 очков), «Химки» финишировали на 12-м месте (29 очков).

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 08:19
Руководство Спартака это отдельная тема.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:53
Спартак набрал ход к концу чемпионата. Всё как осенью, к 12 игре, только проблема в том что сезон то и закончился. По матчу хочется сказать что после перепросмотра повторов голов наблюдал защиту Химок постоянно в роли зрителей. Ну вы хоть на трибуну переместитесь там специальные места для этого есть чем вводить людей в заблуждение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:26
Я тоже большую часть жизни прожил в другой стране, которой уже нет и не будет. Там были иные клубы участники и те времена сравнивать с нынешними неверно. При таком менеджменте Спартака шансов на устойчивые успехи у Спартака нет совсем. При любых деньгах
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:18
Большую часть своей жизни я прожил в советское время, поэтому меня радуют совершенно другие цифры. Примечательно, что эти цифры обеспечивали отечественные тренеры и отечественные футболисты. И эти цифры, конечно же, мне ближе.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:34, ред.
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 21:03
    "Роман Зобнин хочет, чтобы Деян Станкович остался в «Спартаке».
    Красно-белые заняли итоговое четвертое место в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

    «Конечно, я хочу, чтобы Станкович остался. Мне приятно с ним работать. Лучшие качества Станковича? ОН ДЛЯ НАС КАК ОТЕЦ. Помогает нам, заряжает эмоциями.
    Очень требователен к команде. Не дает нам расслабиться», – сказал полузащитник «Спартака»."


    Рома уже из кожи вон лезет, серба в отцы записывает, лишь бы в команде остаться! ))
    Ничего-ничего, Рома: скоро придёт другой "отец", будешь и ему дифирамбы петь...

    P.S. Чего только не скажешь ради БАБЛИЩА...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 20:53, ред.
    Обратил внимание на результат Спартака в этом сезоне...практически идентичный результату Зенита в сезоне 2023/24...по забитым и пропущенным даже лучше)...и с таким результатом Зенит стал чемпионом в прошлом году...Спартак в этом сезоне только 4-й...просто как факт...этот сезон получился сложнее...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 20:29
    Как говорил великий Ломоносов Надежды юношей питают". Просто к слову. В 21 веке у Спартак сменилось уже 22 тренера, в ЦСКА только 8. За эти годы ЦСКА был выше Спартака в итоговой таблице 17 раз. Спартак только 6. В такой ситуации надежды еще остаются или....?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 20:14, ред.
    Сравнение совсем некорректное, т.к. такая система, только при розыгрыше в режиме плей офф действует. А при круговой системе только деревянные медали. Дерево правда можно выбрать по заказу либо дуб, либо осина
    Сп62
    Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:59, ред.
    Напомню, что в 1966 г. наша сборная в Англии за 4-е место получила бронзу. Если по аналогии, то бронзовые медали мы с вами поделили.
    Настоящая народная
    Настоящая народная
    вчера в 19:04
    Деревяшками антинародной команды УДОВЛЕТВОРЕН!
    4RT
    4RT
    вчера в 18:52
    Мертвому припарка
    Сп62
    Сп62
    вчера в 18:51
    Победа радует всегда. Но жаль, что победа над командой из нижней части таблицы. Надежды опять на следующий сезон.
    протон
    протон
    вчера в 18:47
    Весь сезон бы так
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 18:46
    Всех красно-белых с двойной победой сегодня !!!! Кубок Харламова наш !!!!!! И порадовали в последнем матче с Химками !!!!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 18:44
    Спартак и его болельщиков с уверенной Победой!
    NbKA555
    NbKA555
    вчера в 18:37
    С победой..Жаль ничего не решает этот результат..
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:36
    Итак Спартак можно поздравить с деревянными медалями, которые им вручат за заслуженное 4 место.. КБ не унывать. Есть куда двигаться - и вверх, и вниз.
    ABir
    ABir
    вчера в 18:29
    За что я люблю Спартак, что умеют они красиво и результативно победить в матче , не имеющем никакого турнирного значения.
    матос
    матос
    вчера в 18:28
    Спартак с убедительной победой на финише чемпионата. Успешного следующего сезона желаю команде.
    fhgb2bnya22j
    fhgb2bnya22j
    вчера в 18:23
    Разгулялась на последок, когда уже ничего не значат
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 18:22
    Молодцы!!!
    Да, матч ничего не значил, но сколько раз Спартак сливал такие игры. А здесь носились, боролись, хотели забивать.
    Маркиньос лучший игрок сезона в Спартаке.
    Верю в Ливая, да он не стоит 19 млн, но играть умеет. Будем считать, что эти полгода ушли на адаптация.
    Ждем следующий сезон.
    Гость
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