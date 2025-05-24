«Неман» обыграл «Торпедо-БелАЗ» (3:0) и завоевал Кубок Беларуси.
Голами в составе «Немана» отметились Иван Садовничий, Сергей Пушняков и Егор Зубович.
Таким образом, «Неман» стал обладателем Кубка Беларуси в третий раз в своей истории.
|Неман3 : 0Торпедо-БелАЗ
|Матч завершен
«Неман» обыграл «Торпедо-БелАЗ» (3:0) и завоевал Кубок Беларуси.
Голами в составе «Немана» отметились Иван Садовничий, Сергей Пушняков и Егор Зубович.
Таким образом, «Неман» стал обладателем Кубка Беларуси в третий раз в своей истории.