1748113163

вчера, 21:59

«Неман» обыграл «Торпедо-БелАЗ» (3:0) и завоевал Кубок Беларуси.

Голами в составе «Немана» отметились Иван Садовничий, Сергей Пушняков и Егор Зубович.

Таким образом, «Неман» стал обладателем Кубка Беларуси в третий раз в своей истории.