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«Неман» стал обладателем Кубка Беларуси

вчера, 21:59
НеманЛоготип футбольный клуб Неман (Гродно)3 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗМатч завершен

«Неман» обыграл «Торпедо-БелАЗ» (3:0) и завоевал Кубок Беларуси.

Голами в составе «Немана» отметились Иван Садовничий, Сергей Пушняков и Егор Зубович.

Таким образом, «Неман» стал обладателем Кубка Беларуси в третий раз в своей истории.

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Источник: soccer.ru
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