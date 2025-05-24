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«Краснодар» обыграл «Динамо» и впервые стал чемпионом России

вчера, 18:36
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ (3:0).

Счёт открыл Джон Кордоба на 46-й минуте. Удвоил преимущество южан Никита Кривцов на 82-й. На 90+10-й пенальти реализовал Эдуард Сперцян.

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Клуб набрал 67 очков. «Динамо» заняло 5-е место (56 баллов).

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:09
А вспомните ка, ВСЕ-себя, что вы говорили после ШЕСТОГО тура про Мусаева и Краснодар!..Знатоки ХРЕНОВЫ!!!)))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:56, ред.
Жаль, даже не то что Краснодар выиграл, а то что отняли у нашего любимого Спартака его любимую пятую строчку этой победой
Gotlib
Gotlib ответ Альфи (раскрыть)
сегодня в 05:29
Для хоккейного СКА это привычное состояние.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 03:03
    Альфи
    Альфи
    сегодня в 00:32
    У Миллера сегодня горе, в год столетия, его любимый Зенит не стал чемпионом и уже вылетел из Кубка России.
    Так ещё к тому же, хоккейные команды из системы СКА в этом году остались без трофеев)

    Ну а Краснодар с заслуженной Победой!)
    Альфи
    Альфи
    сегодня в 00:24
    https://sun9-72.userapi.com/impg/yH6U8CMk5tw1yp8bOtTE0Y798SeWDe46wcEA4Q/B43mpZkNhA8.jpg?size=720x900&quality=95&sign=c46fb9f43f349e3ce76a5c28d0e43c48&type=album
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:21
    Краснодар с чемпионством, заслужили
    Tolik33387
    Tolik33387 ответ Gotlib (раскрыть)
    вчера в 22:37
    поменьше будет поверь, тем более сейчас доход идет только от клуба который отрицательный
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 22:17
    Заслуженно, с победой!
    STVA 1
    STVA 1 ответ Gotlib (раскрыть)
    вчера в 22:11
    Я же Вам написал ! А Вы опять! Пусть будет так!
    Пепс
    Пепс ответ AlVi77 (раскрыть)
    вчера в 21:53
    Владикавказ, Казань и Краснодар. Да Питер тоже столица по большому... Бабла немерено вертится... С Москвой и Питером бодаться сложно. Краснодар молодцы.
    Пепс
    Пепс ответ Gotlib (раскрыть)
    вчера в 21:45
    Ни фига не понял причем тут СССР.
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    вчера в 21:40
    Краснодар, с победой в чемпионате. С выстраданной, но заслуженной. Играли сегодня до конца
    Gotlib
    Gotlib ответ Stalker-ato (раскрыть)
    вчера в 21:31
    Серебро тоже неплохо.
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    вчера в 21:24
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    вчера в 21:13
    Всех сопереживающих с чемпионством !
    Gotlib
    Gotlib ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 21:11, ред.
    А что, разве есть разница между государственными и частными дегьгами? БОЛЬШИМИ деньгами (частными) управляет какой-нибудь родственник, друг, брат, сват владельца бизнеса. Государственными деньгами управляет чиновник, назначенный по блату, по способностям, по личной преданности к начальству и т. д. А дальше он управляет этими финансами, в зависимости от своих способностей. Вот, например Миллер интересуется футболом, так и результаты на лицо, то же самое с Галицким. Костин равнодушен к футболу ( никогда его не видно на стадионе), так и Динамо особых результатов не показывает.
    Gotlib
    Gotlib ответ Tolik33387 (раскрыть)
    вчера в 20:54
      STVA 1
      STVA 1 ответ Gotlib (раскрыть)
      вчера в 20:53
        Tolik33387
        Tolik33387 ответ Gotlib (раскрыть)
        вчера в 20:52
        отличие в том, что Галицкий сам с нуля создал свой бизнес. Девичья??? прими поражение достойно
        Gotlib
        Gotlib ответ Tolik33387 (раскрыть)
        вчера в 20:51
        Уж не меньше, чем у Газпрома.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ
        вчера в 20:48
        Рад, что ошибся с прогнозом чемпионства Зенита.
        Осточертел Семак и ворюга Миллер.
        AlVi77
        AlVi77 ответ Пепс (раскрыть)
        вчера в 20:47
        Может не третий все-таки? Владикавказ, Казань и Питер не столицы
        Tolik33387
        Tolik33387 ответ Gotlib (раскрыть)
        вчера в 20:46
        а ты думаешь у С.Г. бездонная бочка как у газпрома????
        Gotlib
        Gotlib ответ Пепс (раскрыть)
        вчера в 20:40
        Так и в чемпионате СССР первый не столичный чемпион появился только в 1961 году, потом в 1964 и т. д. Ничего особенного в этом не вижу.
        Евгений Быстров
        Евгений Быстров
        вчера в 20:30
        Как болельщик Зенита, поздравляю Краснодар с чемпионством!!! Вы это заслужили, молодцы!!!
        Gotlib
        Gotlib ответ d_haus (раскрыть)
        вчера в 20:29
        Не Москва, а Питер. 😁
        Gotlib
        Gotlib ответ Dinamo (раскрыть)
        вчера в 20:27
        Галицкий ( в "девичестве" Арутюнян) особо ничем не отличается от Миллера, Гиннера и прочих воротил большого бизнеса. В беседе с ними тоже может остаться вполне приятное впечатление, но это не означает, что в их бизнесе всё чисто. Где большие деньги, там большие жертвы. И это не зависит от того, государственные это деньги или частные.
        d_haus
        d_haus
        вчера в 20:25
        Москва спи спокойно
        КРАСНОДАР ЧЕМПИОН
        Gotlib
        Gotlib ответ STVA 1 (раскрыть)
        вчера в 20:20
        Деньги одинаково "пахнут", что государственные, что частные.
        Гость
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