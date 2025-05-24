«Краснодар» обыграл «Динамо» и впервые стал чемпионом России

«Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ (3:0).
Счёт открыл Джон Кордоба на 46-й минуте. Удвоил преимущество южан Никита Кривцов на 82-й. На 90+10-й пенальти реализовал Эдуард Сперцян.
«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Клуб набрал 67 очков. «Динамо» заняло 5-е место (56 баллов).
Воздалось Галицкому за труды его!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А теперь постараюсь отбросить эмоции и кратко по матчу. Как по мне в первом тайме условно психологически, морально или как-то из этой области не справлялись с грузом ответственности. Все как-то невпопад, брак в передачах, навесы флангов в никуда, окромя удара Черникова вспомнить нечего. Ладно в тайме втором прорвало. Кто если не Кордоба должен был положить начало. Ну а футболисты "Динамо" хоть и старались, да и наверное наставление Гусева хотели осуществить, но в итоге не вывезли. Как писал ранее, "Краснодар" сам должен был доказать в сегодняшнем матче, что достоин чемпионства, и он это сделал. С чем болельщиков клуба и поздравляю. Можно смело идти к холодильнику. Как-то так с моей колокольни.
Воздалось Галицкому за труды его!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А теперь постараюсь отбросить эмоции и кратко по матчу. Как по мне в первом тайме условно психологически, морально или как-то из этой области не справлялись с грузом ответственности. Все как-то невпопад, брак в передачах, навесы флангов в никуда, окромя удара Черникова вспомнить нечего. Ладно в тайме втором прорвало. Кто если не Кордоба должен был положить начало. Ну а футболисты "Динамо" хоть и старались, да и наверное наставление Гусева хотели осуществить, но в итоге не вывезли. Как писал ранее, "Краснодар" сам должен был доказать в сегодняшнем матче, что достоин чемпионства, и он это сделал. С чем болельщиков клуба и поздравляю. Можно смело идти к холодильнику. Как-то так с моей колокольни.
Но, подчёркиваю, ТОЛЬКО ВТОРОЙ ТАЙМ.
В 1-м быки были какие-то "замороженные", что ли, а динамовцы, как я понял с предматчевых слов Р. Гусева, вышли БИТЬСЯ на поле.
БИТЬСЯ, НО НЕ ИГРАТЬ!
А кем ИГРАТЬ, когда главный "придумщик" в атаке Тюкавин с травмой, другие "творческие личности", которые сейчас в команде, тоже такие же, как Тюкавин.
Вот и вышли на 1-й тайм "бойцы", НО НЕ игроки в футбол.
Гол Кордобы с места в карьер в начале 2-го тайма сначала "напугал" в какой-то мере быков, но Динамо не смогло вовремя ЭТИМ воспользоваться.
Но со временем быки пришли в себя и второй забили.
А там уже и 11-метровый реализовали.
Я, откровенно говоря, немного заволновался, когда 11-метровый в ворота Динамо назначили: думал, что Смолова пробивать выпустят.
Но всё обошлось для кубанцев благополучно: НЕ выпустили Смолова. ))
А Зенит...
С изумлением смотрел, как Иванов показал "на точку" после небольшого ОТТЯГИВАНИЯ Камиловым футболки Нино.
Я понял так, что Нино УВИДЕЛ, что его футболку оттягивает защитник и сразу решил грохнуться на пол.
Молодец: вовремя сориентировался! ))
После 1-0 мне лично уже стало смотреть матч в Питере неинтересно: Ахмат уже стал просто хотеть "проиграть достойно".
НЕ получилось.
Краснодар - и клуб, и жителей города и области - С ПОБЕДОЙ!
Отдельно поздравляю Сергея Галицкого: ДОЛГО ОН ЖДАЛ ЭТОГО!!!
Но, подчёркиваю, ТОЛЬКО ВТОРОЙ ТАЙМ.
В 1-м быки были какие-то "замороженные", что ли, а динамовцы, как я понял с предматчевых слов Р. Гусева, вышли БИТЬСЯ на поле.
БИТЬСЯ, НО НЕ ИГРАТЬ!
А кем ИГРАТЬ, когда главный "придумщик" в атаке Тюкавин с травмой, другие "творческие личности", которые сейчас в команде, тоже такие же, как Тюкавин.
Вот и вышли на 1-й тайм "бойцы", НО НЕ игроки в футбол.
Гол Кордобы с места в карьер в начале 2-го тайма сначала "напугал" в какой-то мере быков, но Динамо не смогло вовремя ЭТИМ воспользоваться.
Но со временем быки пришли в себя и второй забили.
А там уже и 11-метровый реализовали.
Я, откровенно говоря, немного заволновался, когда 11-метровый в ворота Динамо назначили: думал, что Смолова пробивать выпустят.
Но всё обошлось для кубанцев благополучно: НЕ выпустили Смолова. ))
А Зенит...
С изумлением смотрел, как Иванов показал "на точку" после небольшого ОТТЯГИВАНИЯ Камиловым футболки Нино.
Я понял так, что Нино УВИДЕЛ, что его футболку оттягивает защитник и сразу решил грохнуться на пол.
Молодец: вовремя сориентировался! ))
После 1-0 мне лично уже стало смотреть матч в Питере неинтересно: Ахмат уже стал просто хотеть "проиграть достойно".
НЕ получилось.
Краснодар - и клуб, и жителей города и области - С ПОБЕДОЙ!
Отдельно поздравляю Сергея Галицкого: ДОЛГО ОН ЖДАЛ ЭТОГО!!!