Тен Хаг достиг принципиального соглашения с «Байером»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг близок к тому, чтобы возглавить «Байер».
По данным источника, голландский специалист достиг принципиального соглашения с немецким клубом. Контракт наставника будет рассчитан до лета 2027 года.
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг близок к тому, чтобы возглавить «Байер».
По данным источника, голландский специалист достиг принципиального соглашения с немецким клубом. Контракт наставника будет рассчитан до лета 2027 года.
Период тренерства в МЮ у Хага выдаося довольно неоднозначный. С одной стороны голландец за два с лишним года в стане "красных дьяволят" взял два английских кубка, а в сезоне 2022/23 финишировал на третьем месте в АПЛ, что для нынешнего МЮ вполне себе неплохой результат, учитывая затяжной кризис клуба. Но с другой стороны, уже в следующем сезоне под руководством Хага команда финишировала уже на восьмом месте в чемпионате Англии, а в нынешнем сезоне с самого начала сезона стремительно покатилась вниз таблицы, за что голландский специалист в последствии и был уволен.
Но МЮ сейчас - это неподьемный груз для любого тренера, многие за последние несколько лет об него зубы сломали, и проблема там кроется куда глубже чем просто в игроках или тренере.
Так что после Аякса, а потом МЮ, тяжело однозначно судить о тренерских навыках Тен Хага. И от этого еще интереснее будет посмотреть на него в Байере. Здесь не будет такого давления как в МЮ, и возможно голландский тренер сможет здесь раскрыть всесь свой тренерский потенциал, или же наоборот окажется не профпригодным для большого футбола. В любом случае, удачи и побед Тен Хагу и Байеру.
Период тренерства в МЮ у Хага выдаося довольно неоднозначный. С одной стороны голландец за два с лишним года в стане "красных дьяволят" взял два английских кубка, а в сезоне 2022/23 финишировал на третьем месте в АПЛ, что для нынешнего МЮ вполне себе неплохой результат, учитывая затяжной кризис клуба. Но с другой стороны, уже в следующем сезоне под руководством Хага команда финишировала уже на восьмом месте в чемпионате Англии, а в нынешнем сезоне с самого начала сезона стремительно покатилась вниз таблицы, за что голландский специалист в последствии и был уволен.
Но МЮ сейчас - это неподьемный груз для любого тренера, многие за последние несколько лет об него зубы сломали, и проблема там кроется куда глубже чем просто в игроках или тренере.
Так что после Аякса, а потом МЮ, тяжело однозначно судить о тренерских навыках Тен Хага. И от этого еще интереснее будет посмотреть на него в Байере. Здесь не будет такого давления как в МЮ, и возможно голландский тренер сможет здесь раскрыть всесь свой тренерский потенциал, или же наоборот окажется не профпригодным для большого футбола. В любом случае, удачи и побед Тен Хагу и Байеру.