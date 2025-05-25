Тен Хаг достиг принципиального соглашения с «Байером»

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сегодня, 00:41

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы возглавить «Байер».

По данным источника, голландский специалист достиг принципиального соглашения с немецким клубом. Контракт наставника будет рассчитан до лета 2027 года.