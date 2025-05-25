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Тен Хаг достиг принципиального соглашения с «Байером»

сегодня, 00:41

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг близок к тому, чтобы возглавить «Байер».

По данным источника, голландский специалист достиг принципиального соглашения с немецким клубом. Контракт наставника будет рассчитан до лета 2027 года.

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23 мая
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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 09:22
Жалко конечно что некоторые сильные игроки ушли с Байера и еще некоторые уйдут. Но думаю ЭТХ сможет привлечь талантливую молодежь и перспективных игроков и раскрыть их.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 09:19
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Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:48
Очень хочется на это посмотреть, и конечно жаль Тен Хага, он идет в клуб, в котором весь костяк распродали, все будет зависеть на сколько боссы Баера вложат в команду вырученные средства.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 07:47, ред.
Очень интересно будет посмотреть на Хага в качестве главного тренера Байера. Тем более, что голландец чем-то схож с Алонсо в плане развития карьеры. Тоже сверкнул в своё время с Аяксом, наделав немало шума, как и Алонсо с Байером.

Период тренерства в МЮ у Хага выдаося довольно неоднозначный. С одной стороны голландец за два с лишним года в стане "красных дьяволят" взял два английских кубка, а в сезоне 2022/23 финишировал на третьем месте в АПЛ, что для нынешнего МЮ вполне себе неплохой результат, учитывая затяжной кризис клуба. Но с другой стороны, уже в следующем сезоне под руководством Хага команда финишировала уже на восьмом месте в чемпионате Англии, а в нынешнем сезоне с самого начала сезона стремительно покатилась вниз таблицы, за что голландский специалист в последствии и был уволен.

Но МЮ сейчас - это неподьемный груз для любого тренера, многие за последние несколько лет об него зубы сломали, и проблема там кроется куда глубже чем просто в игроках или тренере.

Так что после Аякса, а потом МЮ, тяжело однозначно судить о тренерских навыках Тен Хага. И от этого еще интереснее будет посмотреть на него в Байере. Здесь не будет такого давления как в МЮ, и возможно голландский тренер сможет здесь раскрыть всесь свой тренерский потенциал, или же наоборот окажется не профпригодным для большого футбола. В любом случае, удачи и побед Тен Хагу и Байеру.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:35
Жаль, что Тен Хаг не вернётся в Аякс. Байер конечно, новый вызов. Тем более команду придется новую собрать после этой распродажи. Удачи.
протон
протон ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 03:15
Пожелаем ему удачи, главное что бы не совершил судьбу Лестера друг мой.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:59, ред.
Удачи, интересно будет посмотреть
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 00:52
Интересный возможный расклад, трудно сказать сколь хорошо у Эрика пойдёт в леверкузенском клубе.
протон
протон
сегодня в 00:42
А мне кажется, что у Тен Хага может получиться в Леверкузене, такого давления как в Юнайтед там не будет.
Гость
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