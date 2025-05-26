Семак: «Рано или поздно любая серия заканчивается»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак спокойно отнесся к утрате чемпионского титула.
Какие ощущения от потери чемпионства? Переживем и пойдем дальше. Конечно, хочется всегда побеждать, но это спорт. Без поражений в нем ничего не бывает. Рано или поздно любая серия заканчивается. Нужно это принимать и идти дальше.
«Краснодар» стал победителем в РПЛ, опередив «сине-бело-голубых» всего на одно очко.
Можно даже проявить приветственную инициативу - предложить свои услуги командам вылетевшим из РПЛ.... или еле зацепившимися...
Будем ждать триумфа с новой командой!
Требл не получиться, а вот дуплетик - да....!)))
Можно даже проявить приветственную инициативу - предложить свои услуги командам вылетевшим из РПЛ.... или еле зацепившимися...
Будем ждать триумфа с новой командой!
Требл не получиться, а вот дуплетик - да....!)))