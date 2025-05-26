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Семак: «Рано или поздно любая серия заканчивается»

вчера, 11:02

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак спокойно отнесся к утрате чемпионского титула.

Какие ощущения от потери чемпионства? Переживем и пойдем дальше. Конечно, хочется всегда побеждать, но это спорт. Без поражений в нем ничего не бывает. Рано или поздно любая серия заканчивается. Нужно это принимать и идти дальше.

«Краснодар» стал победителем в РПЛ, опередив «сине-бело-голубых» всего на одно очко.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Bolshoy (раскрыть)
вчера в 17:56
Зенит готовится к каждому сезону.
Bolshoy
Bolshoy ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:50
Теперь надо готовиться к триумфу на , хотя бы , 125 ти летний юбилей!!! " ...Жаль, что в эту пору прекрасную жить не придется ни мне ни тебе..." Н. Некрасов
красноярец
красноярец
вчера в 15:07
Подзажрались ребята на газпромовских харчах вот и весь ответ.
альсато
альсато
вчера в 13:42
Так то да...серии всегда заканчиваются, но ведь не на Юбилее же)))))
chb6kpzan49q
chb6kpzan49q
вчера в 12:55
Непобедимых команд нет и серия их всегда заканчивается
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:50
С такими возможностями и ресурсами оборвать сериал на 7-м эпизоде - надо быть ещё тем "режиссёром".....

Говорить банальными шаблонными фразами типа "любая серия заканчивается" - абсолютно не то что сейчас надо услышать людям....

Победная серия заканчивается не потому что она должна когда нибудь закончится......а потому что под Вашим руководством команда набирает ноль очков в домашнних матчах с Крыльями и Акроном....
Doping87
Doping87
вчера в 12:37
Надеюсь что и эра Семака тоже закончилась в Зените.
viv
viv
вчера в 12:20
Семак: «Рано или поздно любая серия заканчивается»

Вот только эта серия закончилась не в подходящий момент, Сережа. Руководство клубом наверно мечтали на юбилей о золотом дубле. А тут такой облом)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:14, ред.
Щас на смену придет Валера и у Сергея Богдановича появиться великолепный шас, реализовать свой огромнейший, тренерский, мну бы даже сказал победоносный опыт (сколько раз Зенит под чутким руководством становился чемпионом?) в любом клубе пожелавшем его увидеть на тренерском , капитанском мостике.
Можно даже проявить приветственную инициативу - предложить свои услуги командам вылетевшим из РПЛ.... или еле зацепившимися...

Будем ждать триумфа с новой командой!
Требл не получиться, а вот дуплетик - да....!)))
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:59
Не надо о всех говорить. Я болельщик Зенита со стажем. И для меня, и для моих друзей, таких же как я, с которыми мы вчера хорошо отмечали столетие нашего клуба, это не провал. Неудача в данном чемпионате, но не провал. И по ходу чемпионата мы реально оценивали ситуацию. И знаем что такое футбол, в котором все борются за высокие места, но высшее место одно и побеждает сильнейший. В этом сезоне победил Краснодар, с чем и поздравляем его. Теперь надо готовиться к борьбе в следующем чемпионате.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:35, ред.
Болельщики Зенита последние годы сами нагоняли пафоса про гегемонию...поэтому серебро теперь для Зенита - это провал и не как иначе)...тем более в юбилейный сезон - это фиаско.....
viv
viv
вчера в 11:29, ред.
Вот она ирония судьбы.
В прошлом сезоне Зениту чудом повезло, что чемпионство в последнем туре упало в руки, хотя не должны были занять первое место. Динамо в последнем туре достаточно было сыграть в ничью с Краснодаром и занять первое место. А в сезоне 2024/25 так же в последнем туре решалась судьба чемпионства, и на этот раз справедливость восторжествовала, Краснодар чемпион!
Краснодар заслужил это золото. Прервалась гегемония Зенита. Зениту. очень нужно было чемпионство. Хороша ложка к обеду, к 100-летию
lotsman
lotsman
вчера в 11:28
Надо учесть все недочёты, ошибки, проанализировать всё это, сделать выводы и идти дальше. Не всё проиграно. Серебро это не золото, но и не полный провал.
Futurista
Futurista
вчера в 11:13
Ну так иди дальше)...когда будешь уходить из Зенита вспомни эти свои слова...
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