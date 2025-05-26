Семак: «Рано или поздно любая серия заканчивается»

Главный тренер «Зенита» спокойно отнесся к утрате чемпионского титула.

Какие ощущения от потери чемпионства? Переживем и пойдем дальше. Конечно, хочется всегда побеждать, но это спорт. Без поражений в нем ничего не бывает. Рано или поздно любая серия заканчивается. Нужно это принимать и идти дальше.