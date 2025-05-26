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Будущее Делапа определится в ближайшие дни

вчера, 13:39

Нападающий «Ипсвича» Лиам Делап остается приоритетной целью для «Манчестер Юнайтед», в то время как «Челси», «Ньюкасл» и «Эвертон» также провели переговоры о его трансфере, готовы предложить отступные в размере 30 млн фунтов.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Делап стремится к гарантии игрового времени в новом клубе, чтобы повысить свои шансы на участие в чемпионате мира 2026 года. Также важным фактором считается возможность участия в еврокубках, однако МЮ по-прежнему чувствует себя уверенно в борьбе за подписания 22-летнего форварда. Ожидается, что Делап примет решение на этой неделе, до начала молодежного чемпионата Европы.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:53
Делап - ну прямо "на расхват "...)
c3kdx3gw5uay
c3kdx3gw5uay ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:52
    Гость
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