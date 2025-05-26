Будущее Делапа определится в ближайшие дни

Нападающий «Ипсвича» Лиам Делап остается приоритетной целью для «Манчестер Юнайтед», в то время как «Челси», «Ньюкасл» и «Эвертон» также провели переговоры о его трансфере, готовы предложить отступные в размере 30 млн фунтов.
По информации журналиста Бена Джейкобса, Делап стремится к гарантии игрового времени в новом клубе, чтобы повысить свои шансы на участие в чемпионате мира 2026 года. Также важным фактором считается возможность участия в еврокубках, однако МЮ по-прежнему чувствует себя уверенно в борьбе за подписания 22-летнего форварда. Ожидается, что Делап примет решение на этой неделе, до начала молодежного чемпионата Европы.