Будущее Делапа определится в ближайшие дни

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вчера, 13:39

Нападающий «Ипсвича» остается приоритетной целью для «Манчестер Юнайтед», в то время как «Челси», «Ньюкасл» и «Эвертон» также провели переговоры о его трансфере, готовы предложить отступные в размере 30 млн фунтов.