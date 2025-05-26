«Барселона» достигла устной договорённости о трансфере вратаря «Эспаньола»

1748253820

вчера, 13:03

Вратарь «Эспаньола» собирается перейти в «Барселону», с которой у него уже достигнута предварительная договоренность.

За него потребуется заплатить отступные в размере от 25 до 30 млн евро, причем эта сумма может возрасти, если игрок получит вызов в сборную Испании.

«Барселона» осознает, что не должна упустить такую возможность на рынке, но, учитывая сложности с лимитом зарплат, клуб может отправить вратаря в аренду на сезон в одну из команд Ла Лиги. «Бетис» и «Валенсия» проявляют интерес к Гарсии. Сам вратарь готов рассмотреть вариант аренды, так как хочет получать игровую практику.