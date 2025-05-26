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«Барселона» достигла устной договорённости о трансфере вратаря «Эспаньола»

вчера, 13:03

Вратарь «Эспаньола» Хон Гарсия собирается перейти в «Барселону», с которой у него уже достигнута предварительная договоренность.

За него потребуется заплатить отступные в размере от 25 до 30 млн евро, причем эта сумма может возрасти, если игрок получит вызов в сборную Испании.

«Барселона» осознает, что не должна упустить такую возможность на рынке, но, учитывая сложности с лимитом зарплат, клуб может отправить вратаря в аренду на сезон в одну из команд Ла Лиги. «Бетис» и «Валенсия» проявляют интерес к Гарсии. Сам вратарь готов рассмотреть вариант аренды, так как хочет получать игровую практику.

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Все комментарии
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:14
Да нет, ты что, друг мой без обид. Это всего лишь игра. Бывает сарказм, он ведь не запрещен. Помнишь, друг, как то ты мне сказал, могут потроллит если в рамках правил КП не воспринимай в серьез. Для меня самое главное доброта и уважение. Но бывают отдельные моменты, с игроками не совпадают ноты, когда два камертона выдают разные частоты. Но это наше свое которое сложилось тут из года в год))) Я с большим удовольствием поздравляю тех кто побеждает. Я хочу что бы мы были одной семьй, но увы это не возможно порой в силу разности потенциалов ведь у каждого своя точка зрения о футболе.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:36
Приветствую! Я не помню того как ты говоришь эпохального события , так как в принципе для меня это игра и не более! И как по мне лишний раз про это напоминать , ну как бы не комильфо! Не даром говорят -сам себя не похвалишь , никто не похвалит! Но это мое видение этой ситуёвины ! Без обид!
drug01
drug01
вчера в 13:14
Для вратаря главное быть в составе быть в игре!
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:14
Устная договоренность это почти ни о чем ... посмотрим какой финт придумает руководство Барсы.
протон
протон
вчера в 13:10
Может это какой-то очередной хитрый рычаг, иначе не понимаю зачем им вратарь за 30 лямов, которого отдадут в аренду…
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:09
Здорова, дружище. Ключевой момент исторического события декабря 2023 года. Был спор между игроками Байкал и протон, кто одержит волевую победу в гр. Заболотного вот в чем суть смысла посыла. На тот момент игрок Shlomo, как помню, комментировал эту битву. Соперник был не уступчив. Я, конечно, могу дать реванш игроку, если тот будет играть с одного аккаунта.
Гость
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