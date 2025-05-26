Индзаги ответил на вопрос, останется ли он главным тренером «Интера»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос о своём будущем.
Я встречусь с руководством «Интера» после финала Лиги чемпионов. И если будут подходящие условия, мы продолжим сотрудничество.
«Интер» предложил Индзаги контракт до 2027 года с зарплатой 7,5 млн евро за сезон (плюс бонусы).
Пару слов к портрету Индзаги. Так вот,, игра с Барсой наглядно показала, как Индзаги умеет читать соперника и бить по его болевым точкам... Конечно, игра с ПСЖ- уже другая история, но с Барсой, Индзаги сыграл, почти гениально, в плане- стратегически правильной тактики.
Пару слов к портрету Индзаги. Так вот,, игра с Барсой наглядно показала, как Индзаги умеет читать соперника и бить по его болевым точкам... Конечно, игра с ПСЖ- уже другая история, но с Барсой, Индзаги сыграл, почти гениально, в плане- стратегически правильной тактики.