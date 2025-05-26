Индзаги ответил на вопрос, останется ли он главным тренером «Интера»

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вчера, 16:16

Главный тренер «Интера» ответил на вопрос о своём будущем.

Я встречусь с руководством «Интера» после финала Лиги чемпионов. И если будут подходящие условия, мы продолжим сотрудничество.

«Интер» предложил Индзаги контракт до 2027 года с зарплатой 7,5 млн евро за сезон (плюс бонусы).