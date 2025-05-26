Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2024/2025

Индзаги ответил на вопрос, останется ли он главным тренером «Интера»

вчера, 16:16

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос о своём будущем.

Я встречусь с руководством «Интера» после финала Лиги чемпионов. И если будут подходящие условия, мы продолжим сотрудничество.

«Интер» предложил Индзаги контракт до 2027 года с зарплатой 7,5 млн евро за сезон (плюс бонусы).

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиСтали известны условия контракта, который «Ювентус» предлагает Конте
Вчера, 09:40
СлухиТуран возглавит «Шахтёр»
25 мая
СлухиТен Хаг достиг принципиального соглашения с «Байером»
25 мая
Тренер «Ланса» возглавит «Саутгемптон»
24 мая
Хави может возглавить «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии
24 мая
Слухи«Севилья» хочет назначить Бордаласа
24 мая
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 10:40
Спасибо, Дружище, спасибо!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👌👌👌👌👌👌👌
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:21
Блестяще! Лаконично, точно,метко!
sir_Alex
sir_Alex ответ 8ze8pcnv79c9 (раскрыть)
вчера в 23:28
Останется и будет.
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:48
Здравствуйте, уважаемый Виктор Семёнович! Согласен, Индзаги сильный тактик, он еще работая в Лацио показывал это и давал результаты с куда менее сильными игроками!
8ze8pcnv79c9
8ze8pcnv79c9
вчера в 19:19
Оставайся мальчик с нами - будешь нашим королём!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:15
Приветствую, Дорогой Саркис!!!
Пару слов к портрету Индзаги. Так вот,, игра с Барсой наглядно показала, как Индзаги умеет читать соперника и бить по его болевым точкам... Конечно, игра с ПСЖ- уже другая история, но с Барсой, Индзаги сыграл, почти гениально, в плане- стратегически правильной тактики.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:07
Интеру и Индзаги нужно продлить контракт и продолжить победный путь! Как по мне, сейчас именно Интер лучший клуб в Италии (хотя люди могут ткнуть лицом в турнирную таблицу)! Интер более сбалансированный, сыгранный коллектив, которому по ходу сезона нехватило совсем малости для победы в СерииА. Нужно точечно усилить состав и скорее всего следующий сезон будет за ними!
bd4whckex5xg
bd4whckex5xg
вчера в 19:06
Не вижу смысла руководству менять тренера
Capral
Capral
вчера в 16:40
От всей души и всего сердца желаю Индзаги и его команде- Удачи и больших Побед!!!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 