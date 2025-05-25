Туран возглавит «Шахтёр»

Бывший футболист сборной Турции, а ныне тренер Арда Туран возглавит донецкий «Шахтёр».
По данным инсайдеров, назначение состоится в ближайшие дни. Контракт будет рассчитан до 2027 года.
Вчера стало известно, что «Шахтёр» покинул главный тренер команды Марино Пусич. «Шахтёр» стал третьим в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 62 очка после 30 туров.
Конечно, очень больно осознавать, что Шахтер сейчас бездомная команда, в силу известных причин. Но это длится уже давно, а команда по-прежнему на плаву, играет и побеждает. Но в этого тренера я не верю. Непонятный выбор, в духе Палкина. Правда, в чемпионате Украины сейчас уже нет той острой конкуренции, что раньше, нет Днепра, Металлиста... Так что, особо переживать не стоит. Но лично мне, очень жаль Шахтер. Много лет симпатизирую этому клубу, помню памятные игры команды. Для меня, Шахтер- один из любимых советских клубов!!!!!!!
Конечно, очень больно осознавать, что Шахтер сейчас бездомная команда, в силу известных причин. Но это длится уже давно, а команда по-прежнему на плаву, играет и побеждает. Но в этого тренера я не верю. Непонятный выбор, в духе Палкина. Правда, в чемпионате Украины сейчас уже нет той острой конкуренции, что раньше, нет Днепра, Металлиста... Так что, особо переживать не стоит. Но лично мне, очень жаль Шахтер. Много лет симпатизирую этому клубу, помню памятные игры команды. Для меня, Шахтер- один из любимых советских клубов!!!!!!!
Я в Шахтер, в его будущее , не верю.
Команда без корней, без своих болельщиков не может хорошо играть.
Можно сказать , что на этот раз ,,по Меньше и шапка"!
Кто другой может прийти сейчас в команду? Отвечу: только турок с другого берега...
Я в Шахтер, в его будущее , не верю.
Команда без корней, без своих болельщиков не может хорошо играть.
Можно сказать , что на этот раз ,,по Меньше и шапка"!
Кто другой может прийти сейчас в команду? Отвечу: только турок с другого берега...