Туран возглавит «Шахтёр»

1748168076

вчера, 13:14

Бывший футболист сборной Турции, а ныне тренер возглавит донецкий «Шахтёр».

По данным инсайдеров, назначение состоится в ближайшие дни. Контракт будет рассчитан до 2027 года.

Вчера стало известно, что «Шахтёр» покинул главный тренер команды . «Шахтёр» стал третьим в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 62 очка после 30 туров.