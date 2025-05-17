Фанат «Абердина» серьёзно травмировал игрока своей команды

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вчера, 22:47

В последнем туре чемпионата Шотландии «Абердин» проиграл «Данди Юнайтед» (1:2).

После завершения матча болельщики команды хозяев выбежали на поле, и один из фанатов гостей бросил обломок сиденья с трибуны. Этот предмет попал в лицо защитнику , который не принимал участия в игре, но вышел на поле после финального свистка.