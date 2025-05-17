Фанат «Абердина» серьёзно травмировал игрока своей команды

В последнем туре чемпионата Шотландии «Абердин» проиграл «Данди Юнайтед» (1:2).
После завершения матча болельщики команды хозяев выбежали на поле, и один из фанатов гостей бросил обломок сиденья с трибуны. Этот предмет попал в лицо защитнику Джеку МакКензи, который не принимал участия в игре, но вышел на поле после финального свистка.
Клуб глубоко встревожен и возмущен тем, что произошло после сегодняшнего матча Премьер-лиги с «Данди Юнайтед» на стадионе «Теннедайс Парк». Наш игрок Джек МакКензи получил серьезную травму лица из-за удара обломком сиденья, которое было брошено на поле. Мы ждем дополнительных подробностей, но уже известно, что сиденье было сброшено с трибуны, где находились болельщики «Абердина». Мы призываем всех фанатов, которые могли стать свидетелями этого инцидента, обратиться в клуб и предоставить любую информацию, которая поможет в расследовании и обсуждении ситуации с властями.