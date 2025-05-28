Черышев — о Черчесове: «Это топовый тренер»

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вчера, 20:18

Тренер ответил на вопрос, почему его коллега до сих пор остаётся без работы.

Наверняка у Черчесова есть предложения. Он всегда будет востребован. Он показал свой уровень в сборной, в футбольных клубах. Он будет принимать точечные предложения. Черчесов остаётся топовым тренером по меркам России. Он уже сам выбирает, куда ему идти и кого тренировать.

Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год и вывел национальную команду в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Недавно Станислав высказывался о слухах, отправляющих его в «Ростов» и «Динамо».