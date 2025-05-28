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Черышев — о Черчесове: «Это топовый тренер»

вчера, 20:18

Тренер Дмитрий Черышев ответил на вопрос, почему его коллега Станислав Черчесов до сих пор остаётся без работы.

Наверняка у Черчесова есть предложения. Он всегда будет востребован. Он показал свой уровень в сборной, в футбольных клубах. Он будет принимать точечные предложения. Черчесов остаётся топовым тренером по меркам России. Он уже сам выбирает, куда ему идти и кого тренировать.

Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год и вывел национальную команду в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Недавно Станислав высказывался о слухах, отправляющих его в «Ростов» и «Динамо».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 10:14
Привет, Артем!!!
Нет, не знал. Теперь буду знать, спасибо.)))
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:20
Витя, а ты не знаешь? В литературе такое называется ,,фимиам"...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 09:18
Ай,ай.,ай..Как можно, так открыто и ,,высоко"...
А мы- то думали... Нам теперь придется деньги собирать на памятник при жизни
tico6825
tico6825
вчера в 21:35
Блины объелся что ли Этого лысого хвалит аж
Capral
Capral
вчера в 20:32
Что они там курят...
nuepf6hudc23
nuepf6hudc23
вчера в 20:30
У них так принято, хвалить друг друга
drug01
drug01
вчера в 20:28
Кукушка хвалит петуха.....!!!!!
Гость
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