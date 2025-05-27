В Госдуме не верят в скорое возвращение России в международный футбол

Депутат Госдумы резко высказался о продолжающемся отстранении российских команд от международного футбола:

Раньше все эти спортивные чиновники, включая , хлопали в ладоши и говорили, что сейчас вот-вот допустят российских спортсменов. А на деле УЕФА и ФИФА занимаются болтологией. Чеферин несамостоятелен в принятии решений, и сейчас он прилюдно в этом сознался. Чеферин подвержен политическому влиянию. С какой стати вообще отношения России и Украины могут быть связаны с допуском сборной России по футболу? Группировка европейских стран пролоббировала решение об отстранении российских футболистов.