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В Госдуме не верят в скорое возвращение России в международный футбол

вчера, 23:24

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев резко высказался о продолжающемся отстранении российских команд от международного футбола:

Раньше все эти спортивные чиновники, включая Александра Чеферина, хлопали в ладоши и говорили, что сейчас вот-вот допустят российских спортсменов. А на деле УЕФА и ФИФА занимаются болтологией. Чеферин несамостоятелен в принятии решений, и сейчас он прилюдно в этом сознался. Чеферин подвержен политическому влиянию. С какой стати вообще отношения России и Украины могут быть связаны с допуском сборной России по футболу? Группировка европейских стран пролоббировала решение об отстранении российских футболистов.

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