Семак: «Оценивать результаты сезона будет руководство клуба»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о своем будущем в клубе.
У меня действующий контракт с «Зенитом». А оценивать результаты сезона будет руководство клуба. У нас не получилось выиграть чемпионат, но считаю, что играли мы лучше, чем в прошлом сезоне, хоть тогда и выиграли золото. Повторюсь: мы набрали очков больше, чем год назад, и давно с таким количеством очков команды не проигрывали чемпионство. Так что тут нужно только поздравить «Краснодар».
В юбилейный год профукать все трофеи в сезоне это полная катастрофа. Да ещё теперь не догнать Спартак по достижению побед подряд в чемпионате которых у Спартака 10. А у Зенита уже Краснодар прервал гегемонию на цифре 6.
В юбилейный год профукать все трофеи в сезоне это полная катастрофа. Да ещё теперь не догнать Спартак по достижению побед подряд в чемпионате которых у Спартака 10. А у Зенита уже Краснодар прервал гегемонию на цифре 6.
Спартак в этом сезоне с таким же количеством очков как у Зенита в прошлом сезоне и с лучшей разницей мячей всего 4-й...
Спартак в этом сезоне с таким же количеством очков как у Зенита в прошлом сезоне и с лучшей разницей мячей всего 4-й...