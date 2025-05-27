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Семак: «Оценивать результаты сезона будет руководство клуба»

вчера, 16:07

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о своем будущем в клубе.

У меня действующий контракт с «Зенитом». А оценивать результаты сезона будет руководство клуба. У нас не получилось выиграть чемпионат, но считаю, что играли мы лучше, чем в прошлом сезоне, хоть тогда и выиграли золото. Повторюсь: мы набрали очков больше, чем год назад, и давно с таким количеством очков команды не проигрывали чемпионство. Так что тут нужно только поздравить «Краснодар».

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 23:11, ред.
А чего там оценивать.
В юбилейный год профукать все трофеи в сезоне это полная катастрофа. Да ещё теперь не догнать Спартак по достижению побед подряд в чемпионате которых у Спартака 10. А у Зенита уже Краснодар прервал гегемонию на цифре 6.
Futurista
Futurista
вчера в 17:16, ред.
Ну такой этот сезон случился)...
Спартак в этом сезоне с таким же количеством очков как у Зенита в прошлом сезоне и с лучшей разницей мячей всего 4-й...
альсато
альсато
вчера в 16:38
Ни убавить,ни прибавить))))..Все правильно оценил , сказал и поздравил Богданыч)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:10
Для него сейчас трудный моменты времени. Отправят в отставку или дадут ещё поработать?...
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