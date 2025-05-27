Семак: «Оценивать результаты сезона будет руководство клуба»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о своем будущем в клубе.

У меня действующий контракт с «Зенитом». А оценивать результаты сезона будет руководство клуба. У нас не получилось выиграть чемпионат, но считаю, что играли мы лучше, чем в прошлом сезоне, хоть тогда и выиграли золото. Повторюсь: мы набрали очков больше, чем год назад, и давно с таким количеством очков команды не проигрывали чемпионство. Так что тут нужно только поздравить «Краснодар».