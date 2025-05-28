Энрике: «Надеюсь остаться в „Зените“ на долгие годы»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике рассказал об адаптации в российском клубе.
Адаптация проходит очень хорошо. У меня есть бразильские друзья, которые помогают мне адаптироваться вместе с российскими игроками.
Думаю, я уже хорошо влился в общую группу. Надеюсь остаться здесь на долгие годы, чтобы приносить радость этому замечательному клубу и его болельщикам.
Что больше всего нравится в Петербурге? Рестораны и шопинг. Был в музее один раз, но не смог осмотреть всё, потому что он очень большой.
Мне нужно больше времени на посещение достопримечательностей города.
Напомним, Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в январе текущего года. Его контракт рассчитан до декабря 2028 года. В текущем сезоне 24-летний правый вингер сыграл 14 матчей, в которых забил 2 мяча и отметился 3 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» ушли в отпуск.