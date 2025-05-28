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Энрике: «Надеюсь остаться в „Зените“ на долгие годы»

вчера, 11:09

Нападающий «Зенита» Луис Энрике рассказал об адаптации в российском клубе.

Адаптация проходит очень хорошо. У меня есть бразильские друзья, которые помогают мне адаптироваться вместе с российскими игроками.

Думаю, я уже хорошо влился в общую группу. Надеюсь остаться здесь на долгие годы, чтобы приносить радость этому замечательному клубу и его болельщикам.

Что больше всего нравится в Петербурге? Рестораны и шопинг. Был в музее один раз, но не смог осмотреть всё, потому что он очень большой.

Мне нужно больше времени на посещение достопримечательностей города.

Напомним, Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в январе текущего года. Его контракт рассчитан до декабря 2028 года. В текущем сезоне 24-летний правый вингер сыграл 14 матчей, в которых забил 2 мяча и отметился 3 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» ушли в отпуск.

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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 15:07
По весне один из немногих, к кому ноль вопросов вообще. Но Сережа с такими е**чами, как Энрике, Педро и Гонду в составе один хрен будет играть в травоядную тягомотину
lotsman
lotsman
вчера в 13:50
А в Бразилии тепло, там бананы растут и ананасы...............
adekvat
adekvat
вчера в 13:08
На года два, потом соберу чемоданы и на родину, на карнавал
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:42
Так он же не за гражданство играет, а за зарплату.)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:29
Гражданство не пора ему ещё давать?
drug01
drug01
вчера в 11:16
Это очень хорошо! Питер славный город! Играй!!!
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