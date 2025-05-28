Энрике: «Надеюсь остаться в „Зените“ на долгие годы»

Нападающий «Зенита» рассказал об адаптации в российском клубе.

Адаптация проходит очень хорошо. У меня есть бразильские друзья, которые помогают мне адаптироваться вместе с российскими игроками.

Думаю, я уже хорошо влился в общую группу. Надеюсь остаться здесь на долгие годы, чтобы приносить радость этому замечательному клубу и его болельщикам.

Что больше всего нравится в Петербурге? Рестораны и шопинг. Был в музее один раз, но не смог осмотреть всё, потому что он очень большой.

Мне нужно больше времени на посещение достопримечательностей города.