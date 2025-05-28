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Вагнер Лав: «Уверен, что стал бы лучшим бомбардиром в ЦСКА»

вчера, 18:16

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав высказался о том, что стал бы лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги в случае возвращения.

Уже много раз говорил, что чувствую в себе силы ещё поиграть в России, вернуться в ЦСКА. Стану ли я лучшим бомбардиром РПЛ, если вернусь? Да, я уверен, что так и будет. Думаю, смог бы забить больше 15 мячей.

Игрок ранее уже заявлял о своей готовности вернуться в состав армейцев.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:59
Да, пожалуй, Трудно не согласиться.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:57
Я имел в виду не сколько скорость бега, сколько скорость реакции, резкость, и скорость принятия решения...когда футболист устаёт на поле там уже не до техники...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:54
Да, собственно, скорости у него особо и не было никогда. Техника, да, была отточенная. Думбия, да, тот, и технику имел фантастическую и скорость.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:46, ред.
Для Вагнера главное изменение это то что ему уже 40 лет)...и по физике он явно не Роналду...хотя и тот особо не блещет...скорости нет уже...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:44
Вероятно, да, многое изменилось...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:42
Тогда да, Вагнер и Думбия былы очень хороши...
Но их время уже прошло...даже на уровне нашей РПЛ нагрузки на поле запредельные...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:40
Вероятно, что-то спутал.))) Такое со мной бывает. Но отлично помню эту игру с МС. И помню, как ЦСКА стал чемпионом в Питере, победив Зенит-3:1, на одном дыхании, и один из мячей забил Думбия- легко и непринужденно!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:37
Ну да в 2000-х...сейчас 2025 уже)...
Futurista
Futurista
вчера в 18:36
Куда ты, дедуля?)...на рыбалке 15 лещей поймаешь...езжай)...
Capral
Capral
вчера в 18:33
Вагнерушка- красавец, какой форвард, какой технарь!!!!!!! А тандем Вагнер-Думбия, на мой взгляд- был лучший в российском футболе в 2000х!!!!!!! Два технаря, самой высокой пробы, которые могли свести с ума любую российскую защиту и не только... Вспоминаю игру с МС в Англии. Даже, несмотря на то, что армейцы проиграли 2:5, надо было видеть, как Думбия обострял, что вытворял!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:23
Судя по хет-трику Лав в хорошей форме и вполне мог бы стать лучшим бомбардиром в ЦСКА. Моё мнение.
8b2skmtbzsmm
8b2skmtbzsmm
вчера в 18:22
Сейчас можно об этом только предпологать
Гость
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