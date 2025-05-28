Вагнер Лав: «Уверен, что стал бы лучшим бомбардиром в ЦСКА»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав высказался о том, что стал бы лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги в случае возвращения.
Уже много раз говорил, что чувствую в себе силы ещё поиграть в России, вернуться в ЦСКА. Стану ли я лучшим бомбардиром РПЛ, если вернусь? Да, я уверен, что так и будет. Думаю, смог бы забить больше 15 мячей.
Игрок ранее уже заявлял о своей готовности вернуться в состав армейцев.
Но их время уже прошло...даже на уровне нашей РПЛ нагрузки на поле запредельные...
Но их время уже прошло...даже на уровне нашей РПЛ нагрузки на поле запредельные...