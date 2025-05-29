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В РФС ожидают аншлаг на Суперфинале Кубка России

вчера, 17:00
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА01.06.2025 в 18:00 Не начался

Директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин рассказал источнику о количестве реализованных билетов на Суперфинал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА.

Игра пройдёт 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».

На Суперфинал продано более 50 тысяч билетов. Ждём аншлаг с учётом разрешённой вместимости стадиона — 59 тысяч.

Концепция матча — «Великое начинается с детства», она посвящена Дню защиты детей, что найдёт отражение в масштабном номере‑открытии. На нём выступит Максим Фадеев и Маша Гулевич с популярной песней «Скажите детям». В хореографии и постановке номера примет участие несколько сотен артистов.

Кроме того, обе команды и судейский корпус выйдут в стилизованных футболках со своими детскими фотографиями.

На разминке команд будет работать DJ Groove, который исполнит песни болельщиков ЦСКА и «Ростова» в своей аранжировке. После этого Максим Фадеев презентует официальную музыкальную композицию гимна Кубка России. Гимн России исполнит народная артистка Лариса Долина. Во время эпизода с парадом молодой исполнитель Amirchik исполнит популярную песню «Розовый вечер».

В этот день на территории «Лужников» будет большое количество развлекательных зон для болельщиков, автограф‑сессии, аттракционы и богатая концертная программа.

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Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 18:48
Аншлаг перекупов ожидается
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 17:30
Ох чую автобусной игрой пахнет
drug01
drug01
вчера в 17:02
Главное чтобы была интересная игра!!!
Гость
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