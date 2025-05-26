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Де Брюйне оставил послание болельщикам «Манчестер Сити»

вчера, 15:14

Полузащитник Кевин Де Брюйне оставил послание болельщикам «Манчестер Сити». Бельгиец покинет «горожан» этим летом.

Единственное, что я могу сказать, это спасибо. Спасибо за поддержку, конечно, за поддержку команды, моей семьи, моих детей. Они всегда были добры по отношению ко мне и моей семье — это действительно важно для меня. Это странно, потому что для моей семьи это дом. Мои дети родились здесь. Я не думаю, что смогу объяснить, что я чувствую по поводу всего этого, как сильно я это ценю, поэтому я могу просто сказать спасибо.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 12:44
Легенда,от начала и до конца.
Байкал-38
Байкал-38 ответ j3ufyr4bvbwx (раскрыть)
вчера в 15:27
Тогда ждём Друга01 (сова147), что бы опровергнуть данную информацию от протона.
Если честно, то интересный случай, хочется узнать правду, хотя иной раз на соккере бывает так всё запутанно.
Лучший совет всем, говорить всегда правду и тогда сам же никогда не запутаешься.
Время всегда всё расставит по местам.
shlomo
shlomo
вчера в 15:24
Хорошо и сильно сказано!
drug01
drug01
вчера в 15:16
Он просто молодец! Останется в памяти надолго!!
Гость
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