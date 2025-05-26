Де Брюйне оставил послание болельщикам «Манчестер Сити»

Полузащитник оставил послание болельщикам «Манчестер Сити». Бельгиец покинет «горожан» этим летом.

Единственное, что я могу сказать, это спасибо. Спасибо за поддержку, конечно, за поддержку команды, моей семьи, моих детей. Они всегда были добры по отношению ко мне и моей семье — это действительно важно для меня. Это странно, потому что для моей семьи это дом. Мои дети родились здесь. Я не думаю, что смогу объяснить, что я чувствую по поводу всего этого, как сильно я это ценю, поэтому я могу просто сказать спасибо.