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28 человек арестованы по итогам беспорядков во Вроцлаве

вчера, 22:17
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Уже 28 человек были заключены под стражу из-за беспорядков перед финалом Лиги конференций.

Польская полиция выпустила официальное заявление по этому поводу:

В связи с поведением болельщиков и стычкой нескольких сотен человек из обеих команд на рыночной площади Вроцлава продолжаются аресты фанатов, причастных к данному инциденту. Полиция оперативно приняла меры и восстановила нарушенный правопорядок, а теперь продолжает действовать, чтобы остальные могли безопасно принять участие в большом празднике спорта. На данный момент мы можем подтвердить арест 28 участников инцидента. Никто не избежит ответственности по закону, и полиция будет решительно и адекватно реагировать на ситуацию.

Финальный матч Лиги конференций между «Бетисом» и «Челси» состоится сегодня, на стадионе в польском Вроцлаве.

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Перед финалом Лиги конференций произошла стычка фанатов «Челси» и «Бетиса»
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tm9kn9p6ujrd
tm9kn9p6ujrd
вчера в 22:46
Виноваты будут поляки, которые не смогли обеспечить безопасность
Гость
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