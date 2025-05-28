28 человек арестованы по итогам беспорядков во Вроцлаве

1748459871

вчера, 22:17

Уже 28 человек были заключены под стражу из-за беспорядков перед финалом Лиги конференций.

Польская полиция выпустила официальное заявление по этому поводу:

В связи с поведением болельщиков и стычкой нескольких сотен человек из обеих команд на рыночной площади Вроцлава продолжаются аресты фанатов, причастных к данному инциденту. Полиция оперативно приняла меры и восстановила нарушенный правопорядок, а теперь продолжает действовать, чтобы остальные могли безопасно принять участие в большом празднике спорта. На данный момент мы можем подтвердить арест 28 участников инцидента. Никто не избежит ответственности по закону, и полиция будет решительно и адекватно реагировать на ситуацию.

Финальный матч Лиги конференций между «Бетисом» и «Челси» состоится сегодня, на стадионе в польском Вроцлаве.