«Тоттенхэм» намерен продать Ришарлисона и подписать вингера «Саутгемптона»

«Тоттенхэм» планирует продать нападающего Ришарлисона, чтобы купить форварда «Саутгемптона» и сборной Англии до 19 лет Тайлера Диблинга. «Святые» просят за игрока 55 миллионов фунтов стерлингов. Однако «Тоттенхэм» надеется сбить цену до 40-45 миллионов фунтов стерлингов.
В текущем сезоне Ришарлисон сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевых передачи. Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего бразильца в 20 миллионов евро. Диблинг в текущем сезоне сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отметился 3 ассистами. Его контракт с «Саутгемптоном» действует до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего правого вингера в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что нападающий «Челси» Кристоф Нкунку интересен «Тоттенхэму».
Удачи новому приобретению)
Удачи новому приобретению)