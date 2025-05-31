«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Гонсалвеша из «Спортинга»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим хочет пригласить полузащитника «Спортинга» Педру Гонсалвеша к себе в команду.
МЮ рассматривает футболиста в качестве потенциальной замены Бруну Фернандешу, которым активно интересуются в Саудовской Аравии. По информации источника, лиссабонский клуб готов продать 26-летнего Гонсалвеша за сумму в размере 80 млн евро, которая указана в контракте игрока в качестве отступных.
В минувшем сезоне Педру Гонсалвеш принял участие в 20 матчах во всех турнирах за «Спортинг», в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами.