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«Челси» проявляет интерес к капитану молодёжной сборной Англии

вчера, 13:07

«Челси» рассматривает возможность приобретения защитника «Эвертона» и молодёжной сборной Англии Джэрреда Брэнтуэйта. Также интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед», который уже делал предложение в размере 50 миллионов фунтов стерлингов. Однако в «Эвертоне» заявили, что не готовы продавать Брэнтуэйта дешевле чем за 70 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне 22-летний центральный защитник провёл 30 матчей (ассист и 4 жёлтых карточки) в АПЛ и 2 игры в Кубке Англии. Его контракт с «Эвертоном» рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Брэнтуэйта в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет сохранить нападающего Джейдона Санчо.

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Все комментарии
y28spq4tv548
y28spq4tv548
вчера в 13:48
В Эвертоне ему развития нет. Надо куда-то уходить.
протон
протон
вчера в 13:22
на месте аристократов, я бы еще доплатил, лишь бы Джексона убрать из команды
shlomo
shlomo
вчера в 13:14
Всем Добра! .... на всякий случай... shlomo, который сегодня в группе Заболотного выиграл 13 500, это не мой аккаунт (ин играет всего два дня) ... зачем он это сделал мне непонятно.... Всем удачи сегодня!
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