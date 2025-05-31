«Челси» проявляет интерес к капитану молодёжной сборной Англии

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вчера, 13:07

«Челси» рассматривает возможность приобретения защитника «Эвертона» и молодёжной сборной Англии . Также интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед», который уже делал предложение в размере 50 миллионов фунтов стерлингов. Однако в «Эвертоне» заявили, что не готовы продавать Брэнтуэйта дешевле чем за 70 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне 22-летний центральный защитник провёл 30 матчей (ассист и 4 жёлтых карточки) в АПЛ и 2 игры в Кубке Англии. Его контракт с «Эвертоном» рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Брэнтуэйта в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет сохранить нападающего Джейдона Санчо.