Сафонов стал пятым россиянином, побеждавшим в Лиге чемпионов

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Интер» со счётом 5:0 и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Встреча прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене.
В составе французской команды выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Он стал пятым футболистом из России, побеждавшим в данном турнире. Голкипер провёл два матча в ЛЧ — с испанской «Жироной» (1:0) и «Баварией» из Германии (0:1).
Первым из россиян ЛЧ выиграл Игорь Добровольский — в составе «Марселя» в 1993 году. Также победителями становились Владимир Бут («Боруссия» Дортмунд, 1997), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004) и Дмитрий Черышев («Реал», 2016).