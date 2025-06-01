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Сафонов стал пятым россиянином, побеждавшим в Лиге чемпионов

сегодня, 00:07
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Интер» со счётом 5:0 и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Встреча прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене.

В составе французской команды выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Он стал пятым футболистом из России, побеждавшим в данном турнире. Голкипер провёл два матча в ЛЧ — с испанской «Жироной» (1:0) и «Баварией» из Германии (0:1).

Первым из россиян ЛЧ выиграл Игорь Добровольский — в составе «Марселя» в 1993 году. Также победителями становились Владимир Бут («Боруссия» Дортмунд, 1997), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004) и Дмитрий Черышев («Реал», 2016).

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:57
Это Матвей удачно зашел.
протон
протон
сегодня в 04:47
Мотя внес вклад как замена основному на тренировках.
Dmitry Eronin
Dmitry Eronin
сегодня в 01:23
И вторым, кроме Аленичева кто попал в заявку на финал
Gorasul
Gorasul
сегодня в 01:23
Отличный спарринг партнёр для Доннарумы!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 00:37
Тренер "ПСЖ" был неправ, когда не выпустил Матвея хотя бы на несколько минут. Никогда ему этого не прощу. Шучу, конечно, но доля истины в моих словах есть.
амурец
амурец
сегодня в 00:36
Ну стал победииелем ЛЧ сидя на лавке
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:16
Привет Саркис! Вот и я о том же! Если тупо раздавать очки , то тем кто играет с одного или двух аков можно не играть! Я это и писал!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:10
Ну теперича Мотя звезда однако!
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