Сафонов стал пятым россиянином, побеждавшим в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:07

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Интер» со счётом 5:0 и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Встреча прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене.

В составе французской команды выступает российский вратарь . Он стал пятым футболистом из России, побеждавшим в данном турнире. Голкипер провёл два матча в ЛЧ — с испанской «Жироной» (1:0) и «Баварией» из Германии (0:1).