Сёмин — о Сафонове: «До звёзд ему ещё далеко»

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вчера, 09:08

Бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» порассуждал о перспективах голкипера в составе парижского «Пари Сен-Жермен».

Он должен работать. У него всё хорошо, его хорошо приняли в команде, ему дают определенное количество матчей. Но Доннарумма сильней. Как можно поменять Доннарумму? Но ведь Матвею дают шансы хорошие. И сейчас в современном футболе никто не играет 100% матчей. Играют 80%, звёзды! Но Матвею ещё до звёзд далеко.