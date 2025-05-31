Сёмин — о Сафонове: «До звёзд ему ещё далеко»

Бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Сёмин порассуждал о перспективах голкипера Матвея Сафонова в составе парижского «Пари Сен-Жермен».
Он должен работать. У него всё хорошо, его хорошо приняли в команде, ему дают определенное количество матчей. Но Доннарумма сильней. Как можно поменять Доннарумму? Но ведь Матвею дают шансы хорошие. И сейчас в современном футболе никто не играет 100% матчей. Играют 80%, звёзды! Но Матвею ещё до звёзд далеко.
ПСЖ победил в чемпионате Франции в этом сезоне. Также клуб завоевал Кубок страны, а Сафонов провёл полный матч в финале. Сегодня «Пари Сен-Жермен» встретится в финале Лиги чемпионов с миланским «Интером».