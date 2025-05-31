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Сёмин — о Сафонове: «До звёзд ему ещё далеко»

вчера, 09:08

Бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Сёмин порассуждал о перспективах голкипера Матвея Сафонова в составе парижского «Пари Сен-Жермен».

Он должен работать. У него всё хорошо, его хорошо приняли в команде, ему дают определенное количество матчей. Но Доннарумма сильней. Как можно поменять Доннарумму? Но ведь Матвею дают шансы хорошие. И сейчас в современном футболе никто не играет 100% матчей. Играют 80%, звёзды! Но Матвею ещё до звёзд далеко.

ПСЖ победил в чемпионате Франции в этом сезоне. Также клуб завоевал Кубок страны, а Сафонов провёл полный матч в финале. Сегодня «Пари Сен-Жермен» встретится в финале Лиги чемпионов с миланским «Интером».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:46
Прямо очень далеко, очень!
lotsman
lotsman
вчера в 10:18
Вот в том то и дело, что ему дают ".....определенное количество матчей.....", чтобы не закис на скамейке. А чтобы стать звездой надо быть лучшим и играть большее количество матчей. Правильно говорит Сёмин, Матвею до звезды ооооооооочень далеко.
протон
протон
вчера в 09:58, ред.
Севершенно верно, - сказал Сёмин. Ну какая Мотя звезда, если он вратарь номер 2 ? Пусть это будет супер - пупер клуб, как Псж. Займет первый номер на воротах тогда и посмотрим. Мотя сам это прекрансо понимает
альсато
альсато
вчера в 09:56
я бы сказал не просто далеко до звезд, как и всем обитателям планеты Земля, но и (если не использовать ненормативную лексику) тогда получается так...когда видишь, но дотянутся никогда не сможешь-в этом и есть ВСЯ ДИАЛЕКТИКА!)))))
3md3cvc27za9
3md3cvc27za9
вчера в 09:34
Опытный тренер знает что говорит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:15
Палыч - строг , но справедлив...)
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