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Черчесова пригласили на финал Лиги чемпионов

вчера, 17:43
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗавтра в 22:00 Не начался

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов посетит финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Интером», который состоится 31 мая.

Я приглашен на этот матч. Рад, что есть возможность живьем увидеть встречу «Интера» с ПСЖ. Такие поединки — это и удовольствие, и особая школа одновременно. Посмотреть изнутри на то, как ведут игру два разных по стилю тренера, которые добрались до финала ЛЧ, очень любопытно.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 20:22, ред.
Вообще - то, крайне непрофессиональная работа репортёра. Напрашивался естественный вопрос к С.С., кто пригласил, однако он так и не был задан. Боятся, что ли спрашивать, не пойму. Впрочем, мне всё равно.
zim289
zim289
вчера в 20:15
Черчесов — худший тренер в истории сборной РФ
zps2w9ac5py6
zps2w9ac5py6
вчера в 18:55
Какой-то маловероятный факт.
shlomo
shlomo
вчера в 18:42
Интересно а кто его пригласил.... или это только для заголовка статьи.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:14
А за чей счет этот праздник жизни для Стаса?))) Надеюсь пригласители оплатили ему всё)))
А если серьёзно то можно только порадоваться за Усатого!
6gntd6yf225z
6gntd6yf225z
вчера в 17:48
Как так? Он же россиянин.
Гость
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