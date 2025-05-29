Черчесова пригласили на финал Лиги чемпионов

Бывший тренер сборной России посетит финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Интером», который состоится 31 мая.

Я приглашен на этот матч. Рад, что есть возможность живьем увидеть встречу «Интера» с ПСЖ . Такие поединки — это и удовольствие, и особая школа одновременно. Посмотреть изнутри на то, как ведут игру два разных по стилю тренера, которые добрались до финала ЛЧ , очень любопытно.