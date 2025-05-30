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Аленичев обратился к Сафонову перед финалом Лиги чемпионов

вчера, 10:44
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер22:00 Не начался

Бывший футболист «Порту» и сборной России Дмитрий Аленичев публично обратился к голкиперу «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову перед финальным матчем Лиги чемпионов.

Хочу обратиться к Матвею. Передаю ему большой привет! Хотелось бы, чтобы Матвей 31 мая поднял над головой кубок Лиги чемпионов. Это то, о чём мечтает каждый футболист. Мне это посчастливилось сделать. Теперь хотелось бы, чтобы Матвей повторил такой значимый для футболиста успех.

Аленичев побеждал в турнире с португальским «Порту» в сезоне 2003/2004 года. А Матвей Сафонов может стать третьим российским футболистом в 21-м веке, кому покорится этот трофей.

Финальная встреча Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Интером» состоится завтра, 31 мая.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 13:50
Обычно до события (если ты не в системе клубной) публично не обращаются!...а вот после-ВСЕГДА пожалуйста!))))
112910415
112910415
вчера в 13:39
Тогда ведь и бывшая супруга узнает..)
протон
протон
вчера в 12:42
Юзик от Сафонова в этой игре зависеть ничего не будет)
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ py7cgrd4stcv (раскрыть)
вчера в 12:37
Да уже приглашали, например, того же Паредеса из зенитушки.
py7cgrd4stcv
py7cgrd4stcv
вчера в 12:20
Удачи Матвею, всё равно заслужит при удачном стечение обстоятельств,кого угодно в Париж не пригласят
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 11:57
Ну здесь больше успех для Матвея будет в том (в случае победы ПСЖ), что сидя на лавке стал победителем ЛЧ.
Сыграть 2 игры, одну против Жироны (где было 3 удара в ворота ПСЖ и только 1 в створ, счет 1-0 в пользу ПСЖ), и против Баварии (где ПСЖ проиграли 1-0), это сильно!
Но! Трофей есть трофей!
И медаль будет, и кубок и в личное дело все занесут (в случае победы).
ПСЖ желаю победы, Энрике проделал хорошую работу!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:30
Матвей такой же игрок ПСЖ, как Витинья, Дембеле или Доннарумма. Надеюсь, что команда Энрике выиграет финал оч
протон
протон
вчера в 10:57
А в чем успех? Какой вклад Моти в этот трофей если случится? Разве что на тренировках помогал основному.
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