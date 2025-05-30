Аленичев обратился к Сафонову перед финалом Лиги чемпионов

Бывший футболист «Порту» и сборной России Дмитрий Аленичев публично обратился к голкиперу «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову перед финальным матчем Лиги чемпионов.
Хочу обратиться к Матвею. Передаю ему большой привет! Хотелось бы, чтобы Матвей 31 мая поднял над головой кубок Лиги чемпионов. Это то, о чём мечтает каждый футболист. Мне это посчастливилось сделать. Теперь хотелось бы, чтобы Матвей повторил такой значимый для футболиста успех.
Аленичев побеждал в турнире с португальским «Порту» в сезоне 2003/2004 года. А Матвей Сафонов может стать третьим российским футболистом в 21-м веке, кому покорится этот трофей.
Финальная встреча Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Интером» состоится завтра, 31 мая.
Сыграть 2 игры, одну против Жироны (где было 3 удара в ворота ПСЖ и только 1 в створ, счет 1-0 в пользу ПСЖ), и против Баварии (где ПСЖ проиграли 1-0), это сильно!
Но! Трофей есть трофей!
И медаль будет, и кубок и в личное дело все занесут (в случае победы).
ПСЖ желаю победы, Энрике проделал хорошую работу!
Сыграть 2 игры, одну против Жироны (где было 3 удара в ворота ПСЖ и только 1 в створ, счет 1-0 в пользу ПСЖ), и против Баварии (где ПСЖ проиграли 1-0), это сильно!
Но! Трофей есть трофей!
И медаль будет, и кубок и в личное дело все занесут (в случае победы).
ПСЖ желаю победы, Энрике проделал хорошую работу!