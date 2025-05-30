Аленичев обратился к Сафонову перед финалом Лиги чемпионов

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вчера, 10:44

Бывший футболист «Порту» и сборной России публично обратился к голкиперу «Пари Сен-Жермен» перед финальным матчем Лиги чемпионов.

Хочу обратиться к Матвею. Передаю ему большой привет! Хотелось бы, чтобы Матвей 31 мая поднял над головой кубок Лиги чемпионов. Это то, о чём мечтает каждый футболист. Мне это посчастливилось сделать. Теперь хотелось бы, чтобы Матвей повторил такой значимый для футболиста успех.

Аленичев побеждал в турнире с португальским «Порту» в сезоне 2003/2004 года. А Матвей Сафонов может стать третьим российским футболистом в 21-м веке, кому покорится этот трофей.

Финальная встреча Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Интером» состоится завтра, 31 мая.