Мостовой: «Я всегда рад, когда Сафонов приезжает в сборную»

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России считает, что голкипер «Пари Сен-Жермен» выиграет Лигу чемпионов.

Я всегда рад, когда Матвей приезжает в сборную, человек может выиграть Лигу чемпионов, приятно с ним находиться. У нас не так много футболистов, которые играют за рубежом. Очень рад, что в других странах следят за нашим футболом, забирают в иностранные большие клубы. Большое уважение, за ним следит вся страна. Мне кажется, что ПСЖ выиграет у «Интера» и станет победителем Лиги чемпионов. Счёт не знаю, но чувствую, что ПСЖ выиграет, они посильнее.