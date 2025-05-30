Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомТоварищеские матчи. Сборные 2025

Мостовой: «Я всегда рад, когда Сафонов приезжает в сборную»

вчера, 09:23

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой считает, что голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выиграет Лигу чемпионов.

Я всегда рад, когда Матвей приезжает в сборную, человек может выиграть Лигу чемпионов, приятно с ним находиться. У нас не так много футболистов, которые играют за рубежом. Очень рад, что в других странах следят за нашим футболом, забирают в иностранные большие клубы. Большое уважение, за ним следит вся страна. Мне кажется, что ПСЖ выиграет у «Интера» и станет победителем Лиги чемпионов. Счёт не знаю, но чувствую, что ПСЖ выиграет, они посильнее.

Оба игрока вызваны на предстоящие товарищеские матчи сборной России с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).

Подписывайся в ВК
Все новости
Черчесова пригласили на финал Лиги чемпионов
29 мая
Официально«Пари Сен-Жермен» подписал 18-летнего конкурента Сафонову
24 мая
Головин полностью восстановился от травмы
24 мая
Карпин объяснил, почему наши игроки не могут закрепиться в Европе
21 мая
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна и Головина в сборную
19 мая
Стала известна сумма отступных Миранчука в «Сьоне»
19 мая
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:21, ред.
Во первых Мотя твердый лавочник,а во вторых, злостный алиментщик и не приедет. Иначе под белые рученьки на границе. Так бывало.
альсато
альсато
вчера в 13:57
а если не выиграет, что будет говорить Андрюха?
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:44
Барселона тоже видилась посильнее перед игрой, а в финале Интер. Главное, чтобы игра была качественной и интересной, а победит пусть сильнейший.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 