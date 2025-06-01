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Сафонов: «Борьба была, матч с „Интером“ получился нервным»

сегодня, 08:17
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился своими мыслями о победе парижан в финале Лиги Чемпионов против «Интера» (5:0).

Голос сорвал. Неповторимые ощущения, что-то невероятное! Борьба была. Был нервный матч. Просто мы использовали свои моменты. Рано забили первый гол, второй. Сопернику пришлось раскрыться немного, поменялась игра, и мы видели не тот футбол, который они показывали в сезоне.

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Все комментарии
Баобаб
Баобаб
сегодня в 11:34
Нервничал Индзаги, даже через чур. Пора ему в дурдом.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:05
Нервничал сидя на скамейке. И голос сорвать немудрено, на той же скамейке. Сиди, попивай водичку и ори во всё горло, не запрещено. А нервничал ты, скорее всего, из-за того что боялся, выпустят тебя на поле и ты испортишь праздник. Но всё обошлось.)
протон
протон
сегодня в 09:21
Сафонов: «Борьба была, матч с „Интером“ получился нервным» Голос сорвал на защитников, отдал все силы на лавке, теперь мне нужен отдых.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:21
За алименты он нервничал, места себе не находил.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 09:03
Я че то не видел, чтобы ПСЖ нервничал. Играли грамотно, по счёту, при счёте 2-0 катали мяч туда-сюда, чтобы не давать игрокам Интера. А когда надо включались в атаку. 5 гол запоздало получился, Барколя мог бы забить, промахнулся. Даже судья понял, что нет смысла добавлять минуты несмотря на то, что обе команды произвели замены...Интер в конце вообще расклейлся...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:44
Спокойнее надо.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:41
Ну Матвей , так сильно переживать нельзя ! Нервы поберечь надо ! Доннарумма , вон и то меньше нервничал ! )))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:22
Кто нервничал?
Сам Сафонов?
В одну калитку оформили престарелую команду.
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