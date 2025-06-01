Сафонов: «Борьба была, матч с „Интером“ получился нервным»

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» поделился своими мыслями о победе парижан в финале Лиги Чемпионов против «Интера» (5:0).

Голос сорвал. Неповторимые ощущения, что-то невероятное! Борьба была. Был нервный матч. Просто мы использовали свои моменты. Рано забили первый гол, второй. Сопернику пришлось раскрыться немного, поменялась игра, и мы видели не тот футбол, который они показывали в сезоне.