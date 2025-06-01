Хвича Кварацхелия стал вторым грузином, завоевавшим Лигу чемпионов

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сегодня, 00:24

Грузинский футболист ПСЖ вошёл в историю, став вторым представителем своей страны, выигравшим Лигу чемпионов.

В составе парижан он помог команде разгромить «Интер» в финале турнира (5:0), проведя на поле 84 минуты и забив один гол.

До Кварацхелии подобного достижения добивался только , который выигрывал трофей с «Миланом» дважды — в 2003 и 2007 годах.