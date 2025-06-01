Хвича Кварацхелия стал вторым грузином, завоевавшим Лигу чемпионов

Грузинский футболист ПСЖ Хвича Кварацхелия вошёл в историю, став вторым представителем своей страны, выигравшим Лигу чемпионов.
В составе парижан он помог команде разгромить «Интер» в финале турнира (5:0), проведя на поле 84 минуты и забив один гол.
До Кварацхелии подобного достижения добивался только Каха Каладзе, который выигрывал трофей с «Миланом» дважды — в 2003 и 2007 годах.
В сентябре и октябре месяце 2023 года в КП победители групп не получали призы, а только продление Vip-статусов и вот тогда активность среди фермеров была нулевая, а те кто постоянно делали ставки с одного аккаунта продолжили рубиться между собой чисто из спортивного интереса, а их активность на сайте, в отличии от "фермеров" оставалась на прежнем уровне, как и в предыдущие месяцы. Это прямое доказательство заблуждения теории болельщика с Байкала, равняющего всех участников КП по себе.
В сентябре и октябре месяце 2023 года в КП победители групп не получали призы, а только продление Vip-статусов и вот тогда активность среди фермеров была нулевая, а те кто постоянно делали ставки с одного аккаунта продолжили рубиться между собой чисто из спортивного интереса, а их активность на сайте, в отличии от "фермеров" оставалась на прежнем уровне, как и в предыдущие месяцы. Это прямое доказательство заблуждения теории болельщика с Байкала, равняющего всех участников КП по себе.