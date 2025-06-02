«Бенфика» намерена получить 50 млн евро от «Реала» за Каррераса

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сегодня, 08:20

«Реал» хочет предложить «Бенфике» за 22-летнего левого защитника сумму 30–35 млн евро с учётом бонусов, в то время как лиссабонцы настаивают на 50 млн евро — именно такую сумму установили в качестве отступных за испанца.