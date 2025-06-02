«Бенфика» намерена получить 50 млн евро от «Реала» за Каррераса

«Реал» хочет предложить «Бенфике» за 22-летнего левого защитника Альваро Каррераса сумму 30–35 млн евро с учётом бонусов, в то время как лиссабонцы настаивают на 50 млн евро — именно такую сумму установили в качестве отступных за испанца.
Оба клуба надеются, что Каррерас успеет сыграть на Клубном чемпионате мира именно в их составе. Не исключено, что «Бенфика» снизит запрашиваемую сумму, если защитник попадёт в заявку на КЧМ.
Каждый год "спеют" в маленькой стране ТОПовые футболисты, их продают, но замена растет как грибы после дождя) И что немаловажно португальские клубы не мальчики для битья как в Европе, так и во всем мире.
Поразительно.
Каждый год "спеют" в маленькой стране ТОПовые футболисты, их продают, но замена растет как грибы после дождя) И что немаловажно португальские клубы не мальчики для битья как в Европе, так и во всем мире.
Поразительно.