Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

«Бенфика» намерена получить 50 млн евро от «Реала» за Каррераса

сегодня, 08:20

«Реал» хочет предложить «Бенфике» за 22-летнего левого защитника Альваро Каррераса сумму 30–35 млн евро с учётом бонусов, в то время как лиссабонцы настаивают на 50 млн евро — именно такую сумму установили в качестве отступных за испанца.

Оба клуба надеются, что Каррерас успеет сыграть на Клубном чемпионате мира именно в их составе. Не исключено, что «Бенфика» снизит запрашиваемую сумму, если защитник попадёт в заявку на КЧМ.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиДелап подпишет 6-летний контракт с «Челси»
Сегодня, 08:15
Слухи«Милан» рассматривает вариант с подписанием Камбьязо
Сегодня, 00:18
Неймар забил рукой и был удалён в матче «Сантос» против «Ботафого»
Сегодня, 00:12
Слухи«Милану» интересен Хила из «Лацио»
Вчера, 23:32
Слухи«Брентфорд» близок к трансферу Келлехера из «Ливерпуля»
Вчера, 18:55
Тер Штеген отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «Барселоны»
Вчера, 15:35
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:36
Безусловно у португальцев надо перенимать опыт работы с молодыми футбольными кадрами и не только.
Каждый год "спеют" в маленькой стране ТОПовые футболисты, их продают, но замена растет как грибы после дождя) И что немаловажно португальские клубы не мальчики для битья как в Европе, так и во всем мире.
Поразительно.
snm56ugeecmd
snm56ugeecmd
сегодня в 09:20
Португальские гранды своего не упустят, они всегда выгодно продают своих игроков.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:34
Торговаться Реал умеет... наверняка цена будет ниже.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 