Мбеумо согласен на переход в «Манчестер Юнайтед»

Футболист «Брентфорда» Брайан Мбеумо согласился перейти в «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, 25-летний нападающий решил стать игроком МЮ, несмотря на интерес со стороны «Ньюкасла» и ряда других клубов Английской Премьер-Лиги. «Брентфорд» хочет получить около 50 млн фунтов за камерунца.
В 38 матчах завершившегося сезона АПЛ Мбеумо забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.
вроде команда в ЛЧ, и все равно МЮ увел игрока.
однаконормально так за обновление атаки взялись красные дьяволы.
Мбеумо, Кунья. еще Гонсало Рамуш из ПСЖ забрать бы.
видимо, уход Бруно, Гарначо и Рэшфорда уже решен и вписан в бюджет на ТО.
вроде команда в ЛЧ, и все равно МЮ увел игрока.
однаконормально так за обновление атаки взялись красные дьяволы.
Мбеумо, Кунья. еще Гонсало Рамуш из ПСЖ забрать бы.
видимо, уход Бруно, Гарначо и Рэшфорда уже решен и вписан в бюджет на ТО.
И вздохнул. И снова: - Нет.
Нет, ребята. Что там Ньюкасл .
Не загадывая вдаль,
Я ж сказал, что я не гордый,
Я согласен на Ман Юнайтед." )))
И вздохнул. И снова: - Нет.
Нет, ребята. Что там Ньюкасл .
Не загадывая вдаль,
Я ж сказал, что я не гордый,
Я согласен на Ман Юнайтед." )))