Мбеумо согласен на переход в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 23:13

Футболист «Брентфорда» согласился перейти в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, 25-летний нападающий решил стать игроком МЮ , несмотря на интерес со стороны «Ньюкасла» и ряда других клубов Английской Премьер-Лиги. «Брентфорд» хочет получить около 50 млн фунтов за камерунца.