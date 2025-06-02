«Атлетико» следит за Кьезой

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вчера, 22:29

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с трансфером из «Ливерпуля».

По данным источника, вингер покинет «Ливерпуль» этим летом. Кьеза может уйти в «Атлетико» либо в формате полноценного трансфера, либо аренды. 27-летний игрок надеется регулярно выступать в предстоящем сезоне, чтобы попасть в сборную Италии на чемпионат мира 2026 года.

Ранее поступала информация об интересе к игроку со стороны турецкого «Фенербахче». Кьеза провел шесть матчей в завершившемся сезоне Английской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.