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«Атлетико» следит за Кьезой

вчера, 22:29

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с трансфером Федерико Кьезы из «Ливерпуля».

По данным источника, вингер покинет «Ливерпуль» этим летом. Кьеза может уйти в «Атлетико» либо в формате полноценного трансфера, либо аренды. 27-летний игрок надеется регулярно выступать в предстоящем сезоне, чтобы попасть в сборную Италии на чемпионат мира 2026 года.

Ранее поступала информация об интересе к игроку со стороны турецкого «Фенербахче». Кьеза провел шесть матчей в завершившемся сезоне Английской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 23:44
Атлетико то он зачем?
Шуnя771
Шуnя771 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:42
"Лучший комментарий" должен жить, но увеличение до 4-5, на мой взгляд, надо рассмотреть со всех сторон...
Большинство юзеров просто излагают свои мысли без академических, футбольных знаний и.... Кажется Байкал ввел термин "писатели", а если ещё на заслуженном (или не...))) отдыхе... Загорается Фора.
Баланс наверное виднее лучше админам, здесь как бы надо найти равновесие чтобы и овцы целы были и волки сыты и посещаемость сайта и КП варьировала в допустимых границах.
Гость
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