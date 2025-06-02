«Атлетико» следит за Кьезой

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с трансфером Федерико Кьезы из «Ливерпуля».
По данным источника, вингер покинет «Ливерпуль» этим летом. Кьеза может уйти в «Атлетико» либо в формате полноценного трансфера, либо аренды. 27-летний игрок надеется регулярно выступать в предстоящем сезоне, чтобы попасть в сборную Италии на чемпионат мира 2026 года.
Ранее поступала информация об интересе к игроку со стороны турецкого «Фенербахче». Кьеза провел шесть матчей в завершившемся сезоне Английской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.
Большинство юзеров просто излагают свои мысли без академических, футбольных знаний и.... Кажется Байкал ввел термин "писатели", а если ещё на заслуженном (или не...))) отдыхе... Загорается Фора.
Баланс наверное виднее лучше админам, здесь как бы надо найти равновесие чтобы и овцы целы были и волки сыты и посещаемость сайта и КП варьировала в допустимых границах.
Большинство юзеров просто излагают свои мысли без академических, футбольных знаний и.... Кажется Байкал ввел термин "писатели", а если ещё на заслуженном (или не...))) отдыхе... Загорается Фора.
Баланс наверное виднее лучше админам, здесь как бы надо найти равновесие чтобы и овцы целы были и волки сыты и посещаемость сайта и КП варьировала в допустимых границах.