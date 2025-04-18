Алаев: «Пришло время пересмотреть систему лицензирования клубов»

Президент РПЛ заявил, что нужно ужесточить систему лицензирования клубов.

Предполагаю возможность изменения системы лицензирования. Но этот вопрос я могу поднять только как член исполкома.

Все понимают, что ситуация сложная.

Я вернусь к предыдущему тезису, пришло время пересмотреть систему лицензирования с точки зрения ужесточения. Если бы мы были в идеальном мире и следовали правилам до каждой буквы и запятой, то далеко не все получат лицензию, и играть будет особо некем. Но учитывая какое внимание, какие средства разыгрываются. Пришёл момент, когда надо быть пожёстче. Это наша общая задача.