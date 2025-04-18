Алаев: «Пришло время пересмотреть систему лицензирования клубов»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что нужно ужесточить систему лицензирования клубов.
Предполагаю возможность изменения системы лицензирования. Но этот вопрос я могу поднять только как член исполкома.
Все понимают, что ситуация сложная.
Я вернусь к предыдущему тезису, пришло время пересмотреть систему лицензирования с точки зрения ужесточения. Если бы мы были в идеальном мире и следовали правилам до каждой буквы и запятой, то далеко не все получат лицензию, и играть будет особо некем. Но учитывая какое внимание, какие средства разыгрываются. Пришёл момент, когда надо быть пожёстче. Это наша общая задача.
Ранее Алаев сообщил, что в «Химках» введено внешнее управление.
Помню после Анжи ужесточали, ужесточали... и опа Химки.
Помню после Анжи ужесточали, ужесточали... и опа Химки.