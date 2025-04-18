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Алаев: «Пришло время пересмотреть систему лицензирования клубов»

вчера, 13:45

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что нужно ужесточить систему лицензирования клубов.

Предполагаю возможность изменения системы лицензирования. Но этот вопрос я могу поднять только как член исполкома.

Все понимают, что ситуация сложная.

Я вернусь к предыдущему тезису, пришло время пересмотреть систему лицензирования с точки зрения ужесточения. Если бы мы были в идеальном мире и следовали правилам до каждой буквы и запятой, то далеко не все получат лицензию, и играть будет особо некем. Но учитывая какое внимание, какие средства разыгрываются. Пришёл момент, когда надо быть пожёстче. Это наша общая задача.

Ранее Алаев сообщил, что в «Химках» введено внешнее управление.

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Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:03
"Никогда такого не было и вот опять"

Помню после Анжи ужесточали, ужесточали... и опа Химки.
112910415
112910415
вчера в 14:22
не изменится ничего
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:47, ред.
Что то у меня подозрения что случайно так совпадёт что новую систему Крылья Советов не пройдут
Гость
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