Алаев: «Я беру ситуацию в „Химках“ на контроль»

Президент РПЛ заявил, что будет контролировать ситуацию с задолженностями в «Химках».

До конца сезона я беру ситуацию на контроль. Я договорился, что в понедельник или вторник проведём встречу. Чтобы это была не одна встреча, я хочу чтобы они тоже понимали. Задача отработать в контакте с футболистами эти шесть туров. Чтобы они перестали думать об смс от банка, а думали о футболе. Я благодарен всем футболистам, что они услышали и мы нашли вариант, что игра состоится. Чемпионат идёт, будем выплывать вместе.