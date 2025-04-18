Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РПЛРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Алаев: «Я беру ситуацию в „Химках“ на контроль»

вчера, 14:01

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что будет контролировать ситуацию с задолженностями в «Химках».

До конца сезона я беру ситуацию на контроль. Я договорился, что в понедельник или вторник проведём встречу. Чтобы это была не одна встреча, я хочу чтобы они тоже понимали. Задача отработать в контакте с футболистами эти шесть туров. Чтобы они перестали думать об смс от банка, а думали о футболе. Я благодарен всем футболистам, что они услышали и мы нашли вариант, что игра состоится. Чемпионат идёт, будем выплывать вместе.

Ранее стало известно, каким составом «Химки» сыграют с «Зенитом».

Подписывайся в ВК
Все новости
Алаев: «Пришло время пересмотреть систему лицензирования клубов»
Вчера, 13:45
Колосков: «Пока непонятно, чем РПЛ может помочь „Химкам“»
17 апреля
Президент РПЛ высказался на тему возвращения наших клубов в еврокубки
01 апреля
Президент РПЛ заявил, что у лиги есть неофициальное взаимодействие с УЕФА
31 марта
Митрофанов: «Договор с Российской Премьер-Лигой будет продлён»
31 марта
РПЛ обратилась в комитет по этике РФС по поводу интервью Дзюбы
17 января
Все комментарии
я из Химок
я из Химок
вчера в 15:30
Будем посмотреть!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:53
Ну теперь Химки в надёжных руках, РПЛ же вот процветает в этих культяпах
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:31
Миллионерам не доплатили...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:03
Ну не нищие они, футболисты. Но по делу всё сказано верно...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 